«Уйпешт» — «Вадуц». Прогноз на отборочный матч Лиги конференций (22.07.2021)

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вчера, 07:12

Во 2-м туре квалификации Лиги конференций «Вадуц» сыграет на выезде с «Уйпештом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Уйпешт» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.77. Ничейный исход котируется в 3.8. Победа «Вадуца» представлена коэффициентом 4.42.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.66. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 2.25. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Уйпешт» провёл ряд контрольных поединков перед стартом в квалификации Лиги конференций. За 5 матчей команде удалось обыграть только «Волунтари» с минимальным счетом 1:0.

«Вадуц» также готовился к Лиге конференций посредством товарищеских встреч и играл с достаточно серьезными соперниками. Оба матча закончились ничейным результатом — 0:0 с «Цюрихом» и 1:1 «Фрайбургом».

Информация для ставок

«Уйпешт» выиграл один матч из последних пяти

«Вадуц» не проигрывает 3 матча подряд

Четыре из пяти последних матчей «Уйпешта» завершились результатом ТМ 2.5

Три из пяти последних матчей «Вадуца» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Уйпешт» выйдет на игру в качестве фаворита и, скорее всего, будет доказывать свое превосходство на протяжении всего матча. Рекомендуем сделать ставку на победу «Уйпешта» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча второй Бундеслиги.