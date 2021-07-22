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«Уйпешт» — «Вадуц». Прогноз на отборочный матч Лиги конференций (22.07.2021)

вчера, 07:12

Во 2-м туре квалификации Лиги конференций «Вадуц» сыграет на выезде с «Уйпештом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.48 3.36 2.79
1XBET 2.23 3.20 3.17
BetBoom 2.56 3.09 2.99

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Уйпешт» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.77. Ничейный исход котируется в 3.8. Победа «Вадуца» представлена коэффициентом 4.42.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.66. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 2.25. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Уйпешт» провёл ряд контрольных поединков перед стартом в квалификации Лиги конференций. За 5 матчей команде удалось обыграть только «Волунтари» с минимальным счетом 1:0.

«Вадуц» также готовился к Лиге конференций посредством товарищеских встреч и играл с достаточно серьезными соперниками. Оба матча закончились ничейным результатом — 0:0 с «Цюрихом» и 1:1 «Фрайбургом».

Информация для ставок

  • «Уйпешт» выиграл один матч из последних пяти
  • «Вадуц» не проигрывает 3 матча подряд
  • Четыре из пяти последних матчей «Уйпешта» завершились результатом ТМ 2.5
  • Три из пяти последних матчей «Вадуца» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Уйпешт» выйдет на игру в качестве фаворита и, скорее всего, будет доказывать свое превосходство на протяжении всего матча. Рекомендуем сделать ставку на победу «Уйпешта» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча второй Бундеслиги.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.70 2.13
1XBET 1.41 2.88
BetBoom 2.28 1.64 1.67 2.22 1.36 3.19
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Все комментарии
m8u7hn4459a3
m8u7hn4459a3
вчера в 14:37
«Уйпешт» (Будапешт) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 11:30
Хозяева не проиграют
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