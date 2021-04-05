«Ваасланд-Беверен» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.04.2021)

1617627967

вчера, 16:06

Перенесенный матч 31-го тура высшей лиги Бельгии подарит нам встречу аутсайдеров чемпионата, где «Ваасланд-Беверен» принимает дома «Сент-Трюйден». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 2.23. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.6. Ничейный результат котируется цифрой 3.4.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.86. На ТМ 2.5 коэффициент очень похож и достигает 1.94.

Форма команд

«Ваасланд-Беверен» занимает последнее место в турнирной таблице и уже давно не показывает стабильных результатов. Команда пытается изредка цепляться за очки, но чтобы покинуть зону вылета чемпионата Бельгии, этого явно не хватает. В последних двух матчах «Ваасланд-Беверен» проиграл «Беерсхоту» (1:2) и выиграл у «Остенде» на выезде (2:0).

«Сент-Трюйден» на данный момент занимает 15-е место, за последнее время клуб немного улучшил свои результаты, начав набирать очки. Команде не стоит расслабляться, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего шесть очков. В прошлом туре «Сент-Трюйден» выиграл дома у «Мехелена» (2:1), а игрой ранее сыграл вничью с «Шарлеруа» (0:0).

Информация для ставок

«Ваасланд-Беверен» выиграл всего два матча из последних десяти

Четыре из семи домашних поединков «Ваасланд-Беверена» закончились исходом «обе забьют»

«Сент-Трюйден» не может забить на выезде три поединка подряд

Шесть из семи поединков (включая один товарищеский) между командами заканчивались исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересный поединок. Предположим, что немного больше удача улыбнется хозяевам. Сделать ставку на «Ваасланд-Беверен» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25.