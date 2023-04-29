«Вальядолид» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (30.04.2023)

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сегодня, 13:48

Ставки букмекеров

«Атлетико» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.6. В то время на победу «Вальядолида» коэффициент составляет 5.6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.9. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Вальядолид» борется за место в следующем сезоне Ла Лиги и на данный момент выглядит далеко не безнадежно. На данный момент коллектив занимает 14 место с 35 баллами и опережает зону вылета на четыре пункта. В предстоящей игре с «Атлетико», хозяева выглядят откровенными аутсайдерами, но при хорошей игре в обороне могут и зацепиться за нужные им баллы. В прошлом туре «Вальядолид» проиграл на выезде «Валенсии» (1:2), а ранее переиграл на своем поле «Жирону» (1:0).

«Атлетико» сократил отставание от «Реала» вновь до двух очков и очень хочет поменяться местами со «сливочными». Сейчас «матрасники» занимают третье место с 60 баллами и им необходимо побеждать «Вальядолид», чтобы оставить за собой шансы на серебряные медали. Два последних матча «Атлетико» завершились победой над «Мальоркой» и минимальным поражением на выезде «Барселоне» (0:1).

Информация для ставок

«Вальядолид» проиграл пять из десяти последних матчей в чемпионате Испании

«Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей при двух поражениях

«Вальядолид» проиграл «Атлетико» четыре последних встречи

Четыре из шести матчей между клубами за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико» мотивирован сыграть хорошо в этой встрече и наверняка постарается с первых минут создать проблемы «Вальядолиду». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.