«Вальядолид» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (24.03.2024)

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сегодня, 17:53

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Эйбара», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2 и ТМ 2 за 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Вальядолид» также заявлял, что будет стремиться к возвращению в Ла Лигу, однако в некоторых матчах команда не выглядит для этого готовой. Тем не менее, коллектив идет на седьмом месте и отстает сразу от двух соперников на один пункт, а от «Эйбара» на четыре очка. Очень важный матч для хозяев, в котором победа гарантированно улучшит их ситуацию в турнирной таблице. Два последних матча «Вальядолида» завершились поражением на выезде от «Ферроля» (0:2) и домашним успехом с «Сарагосой» (2:0).

«Эйбар» выглядит немного успешнее своего соперника, но еще ничего себе не гарантировал. Команда идет на четвертом месте и отстает на четыре пункта от лидера с 52 баллами, поэтому может еще побороться за первые два места, чтобы не играть в плей-офф за право выхода в Ла Лигу. Игра с «Вальядолидом» очень важна для гостей, поэтому потеря очков станет большим разочарованием для футболистов и болельщиков. В прошлом туре «Эйбар» на своем поле обыграл «Вильярреал Б» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Бургосу» (0:1).

Информация для ставок

«Вальядолид» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть из семи последних выездных матчей «Эйбара» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вальядолид» играет на своем поле и постарается набрать максимум очков, чтобы еще больше закрутить интригу в борьбе за места плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.