«Васку Да Гама» – «Атлетико» Паранаэнсе. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (24.07.2023)

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вчера, 19:24

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Атлетико» Паранаэнсе, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Выбрать успех «Васку Да Гама» можно за 3.15, а поставить в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.4, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Васку Да Гама» является одним из аутсайдеров чемпионата Бразилии и пока не может найти выход из этой ситуации. Коллектив набрал девять очков и располагается на предпоследнем месте, опережая соперника только по дополнительным показателям. В предстоящей домашней встрече хозяева постараются навязать борьбу более успешному сопернику и набрать очки. В прошлом туре «Васку Да Гама» завершились поражениями от «Крузейро» (0:1) и «Ботафого» (0:2).

«Атлетико» Паранаэнсе только в прошлом туре смог прервать серию без побед и на данный момент занимает восьмое место, дающее место в кубке Южной Америки. В активе клуба 23 балла и от шестого место он отстает всего на два пункта. У гостей есть отличная возможность набрать важные три очка, если он сможет справиться на чужом поле с одним из аутсайдеров Серии А. Два последних матча «Атлетико» Паранаэнсе завершились победой над «Баия» (2:0) и поражением от «Фламенго» (0:2).

Информация для ставок

«Атлетико» Паранаэнсе выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Васку Да Гама» уступил в восьми из десяти последних встречах за последнее время

«Атлетико» Паранаэнсе проиграл шесть из семи последних выездных поединков

Прогноз

«Атлетико» Паранаэнсе является небольшим фаворитом и в этой встрече может стать ближе к первой шестерке, которая дает место в кубке Либертадорес. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.