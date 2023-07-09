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«Велес Сарсфилд» — «Годой-Крус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (10.07.2023)

вчера, 13:16
Велес Сарсфилд

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Годой-Крус», зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.323.093.58
Pari 2.30 3.05 3.50

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.05 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Велес Сарсфилд» не показывает стабильных результатов и вполне привычно для себя обитает внизу турнирной таблицы Суперлиги. Коллектив имеет в своем активе 24 пункта и занимает 23 место, опережая сразу трех соперников по дополнительным показателям. Тем не менее, на своем поле хозяева постараются создать проблемы сопернику из зоны плей-офф. Два последних поединка «Велес» Сарсфилд завершились победами над «Ланусом» и «Арсеналом» Саранди с одинаковым счетом (1:0).

«Годой-Крус» редко проигрывает в последние пару месяцев и борется за место в плей-офф, чтобы в последующем продолжить свое участие в турнире. Команда расположилась на восьмой позиции с 36 баллами, и чтобы не покинуть ее, ей необходимо регулярно пополнять очками свой запас в турнирной таблице. В прошлом туре «Годой-Крус» оказался сильнее «Платенсе» (2:1), а немного ранее поделил очки с «Тальерес Кордоба» (1:1).

Информация для ставок

  • «Годой-Крус» уступил лишь в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть из десяти домашних матчей «Велес» Сарсфилд завершились ничейными результатами
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Годой-Крус» выиграл только один матч из двенадцати на выезде у «Велес Сарсфилд»

Прогноз

«Велес Сарфилд» часто играет вничью на своем стадионе и в матче с таким соперником, как «Годой-Крус», вполне вероятно такой результат повторится. Сделать ставку на то, что клубы поделят очки можно по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.84 2.04 1.47 2.78
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:46
Думаю, что нас ожидает тягомотный матч с игрой в центре поля, поэтому берем низовой тотал Тм 2,5
Гость
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