«Велес Сарсфилд» — «Годой-Крус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (10.07.2023)

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вчера, 13:16

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Годой-Крус», зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.05 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Велес Сарсфилд» не показывает стабильных результатов и вполне привычно для себя обитает внизу турнирной таблицы Суперлиги. Коллектив имеет в своем активе 24 пункта и занимает 23 место, опережая сразу трех соперников по дополнительным показателям. Тем не менее, на своем поле хозяева постараются создать проблемы сопернику из зоны плей-офф. Два последних поединка «Велес» Сарсфилд завершились победами над «Ланусом» и «Арсеналом» Саранди с одинаковым счетом (1:0).

«Годой-Крус» редко проигрывает в последние пару месяцев и борется за место в плей-офф, чтобы в последующем продолжить свое участие в турнире. Команда расположилась на восьмой позиции с 36 баллами, и чтобы не покинуть ее, ей необходимо регулярно пополнять очками свой запас в турнирной таблице. В прошлом туре «Годой-Крус» оказался сильнее «Платенсе» (2:1), а немного ранее поделил очки с «Тальерес Кордоба» (1:1).

Информация для ставок

«Годой-Крус» уступил лишь в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

Шесть из десяти домашних матчей «Велес» Сарсфилд завершились ничейными результатами

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Годой-Крус» выиграл только один матч из двенадцати на выезде у «Велес Сарсфилд»

Прогноз

«Велес Сарфилд» часто играет вничью на своем стадионе и в матче с таким соперником, как «Годой-Крус», вполне вероятно такой результат повторится. Сделать ставку на то, что клубы поделят очки можно по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.