«Велес Сарсфилд» — «Годой-Крус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (10.07.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Годой-Крус», зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.
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1 : 1
завершен
сегодня, 00:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.05 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.18.
Форма команд
«Велес Сарсфилд» не показывает стабильных результатов и вполне привычно для себя обитает внизу турнирной таблицы Суперлиги. Коллектив имеет в своем активе 24 пункта и занимает 23 место, опережая сразу трех соперников по дополнительным показателям. Тем не менее, на своем поле хозяева постараются создать проблемы сопернику из зоны плей-офф. Два последних поединка «Велес» Сарсфилд завершились победами над «Ланусом» и «Арсеналом» Саранди с одинаковым счетом (1:0).
«Годой-Крус» редко проигрывает в последние пару месяцев и борется за место в плей-офф, чтобы в последующем продолжить свое участие в турнире. Команда расположилась на восьмой позиции с 36 баллами, и чтобы не покинуть ее, ей необходимо регулярно пополнять очками свой запас в турнирной таблице. В прошлом туре «Годой-Крус» оказался сильнее «Платенсе» (2:1), а немного ранее поделил очки с «Тальерес Кордоба» (1:1).
Информация для ставок
- «Годой-Крус» уступил лишь в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из десяти домашних матчей «Велес» Сарсфилд завершились ничейными результатами
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Годой-Крус» выиграл только один матч из двенадцати на выезде у «Велес Сарсфилд»
Прогноз
«Велес Сарфилд» часто играет вничью на своем стадионе и в матче с таким соперником, как «Годой-Крус», вполне вероятно такой результат повторится. Сделать ставку на то, что клубы поделят очки можно по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.