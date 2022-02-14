«Веллингтон Феникс» — «Брисбен Роар». Прогноз на матч Австралийской А-лиги(16.02.2022)

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вчера, 16:56

16 февраля 2022 года состоится поединок«Веллингтон Феникс — Брисбен Роар». Матч пройдет на домашней арене «Веллингтон Феникс». Эта игра состоится в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Брисбен Роар». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа хозяев поля в 2.80. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Веллингтон Феникс» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У коллектива четыре победы, две ничьих и четыре поражения. «Веллингтон Феникс» забил 11 голов и пропустил 17 мячей. В последних встречах «Веллингтон Феникс» выглядит неплохо — ничья с «Аделаидой Юнайтед» со счетом 1:1, а также победы над «Мельбурн Виктори» 1:0 и над «Макартуром» 3:1.

«Брисбен Роар» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У коллектива три победы, две ничьих и пять поражений. «Роар» забил 11 голов и пропустил 13 мячей. В последних встречах этот клуб выглядит не лучшим образом, но все равно набирает важные для себя баллы — победа над «Макартуром» со счетом 3:1, а также над «ВС Уондерерс» 3:0 и поражение от «Ньюкасл Джетс» 2:1.

Информация для ставок

«Брисбен Роар» выиграл три матча из последних пяти

«Веллингтон Феникс» не проигрывает три поединка подряд

У «Брисбен Роар» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Веллингтон Феникс» по коэффициенту 4.50. В последних встречах эта команда выглядит очень хорошо и часто побеждает.