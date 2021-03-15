ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Венеция» — «Лечче». Прогноз на матч Серии B (16.03.2021)

вчера, 16:04

В 29-м туре второго по силе чемпионата Италии можно будет понаблюдать интересный поединок, в котором «Лечче» поборется с «Венецией» за три очка. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 16 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.82 2.09
Лига ставок 1.73 2.03

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех «Венеции» можно с котировкой 2.85. На ничью в матче можно поставить с коэффициентом 3.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 2.01. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 1.8.

Форма команд

Команды имеют одинаковое количество очков и делят между собой четвертое-пятое место. «Лечче» идет уже несколько матчей без поражений и пытается стабильно набирать очки, чтобы в случае выхода в плей-офф начать свои матчи с более поздней стадии. В прошлом туре команда выиграла у «Кьево» (4:2), а немного ранее уверенно разобралась с «Реджаной» (4:0).

«Венеция» в последних пяти матчах выступает немного хуже нынешних соперников, но коллектив настроен побороться за выход в Серию А. Команда набрала восемь очков за последние пять матчей. В последних двух турах Серии B «Венеция» сыграла вничью с «Асколи» (1:1) и проиграла «Брешии» (0:1).

Информация для ставок

  • «Лечче» проиграл всего два матча из последних 15 в чемпионате
  • «Венеция» проиграла один матч из последних 10 в Серии B
  • «Лечче» не проигрывает уже шесть матчей подряд на выезде
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Обе команды борются за плей-офф Серии B, а поэтому матч обещает быть неуступчивым и насыщенным на события. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.01. Кажется, что обоим коллективам есть что показать на футбольном поле.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Виртус Энтелла» — «Кремонезе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.82 2.09
Лига ставок 1.73 2.03
Варианты для Роналду: вернуться в «Реал» или МЮ, остаться в «Юве», перейти в ПСЖ или уехать в США
Вчера, 21:50Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии14
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:15
Матч на три исхода
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100