«Венеция» — «Лечче». Прогноз на матч Серии B (16.03.2021)

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вчера, 16:04

В 29-м туре второго по силе чемпионата Италии можно будет понаблюдать интересный поединок, в котором «Лечче» поборется с «Венецией» за три очка. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 16 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех «Венеции» можно с котировкой 2.85. На ничью в матче можно поставить с коэффициентом 3.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 2.01. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 1.8.

Форма команд

Команды имеют одинаковое количество очков и делят между собой четвертое-пятое место. «Лечче» идет уже несколько матчей без поражений и пытается стабильно набирать очки, чтобы в случае выхода в плей-офф начать свои матчи с более поздней стадии. В прошлом туре команда выиграла у «Кьево» (4:2), а немного ранее уверенно разобралась с «Реджаной» (4:0).

«Венеция» в последних пяти матчах выступает немного хуже нынешних соперников, но коллектив настроен побороться за выход в Серию А. Команда набрала восемь очков за последние пять матчей. В последних двух турах Серии B «Венеция» сыграла вничью с «Асколи» (1:1) и проиграла «Брешии» (0:1).

Информация для ставок

«Лечче» проиграл всего два матча из последних 15 в чемпионате

«Венеция» проиграла один матч из последних 10 в Серии B

«Лечче» не проигрывает уже шесть матчей подряд на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Обе команды борются за плей-офф Серии B, а поэтому матч обещает быть неуступчивым и насыщенным на события. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.01. Кажется, что обоим коллективам есть что показать на футбольном поле.

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