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«Венеция» – «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (07.11.2021)

06 ноября 2021, 18:46

На поединок 12-го тура итальянской Серии А римская «Рома» отправится в гости к «Венеции». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Италия. Серия А 2021/2022
Венеция
Рома
3 : 2
завершен
07 ноября 2021, 14:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.994.461.58
Фонбет 6.40 4.15 1.55
Мелбет 5.75 4.08 1.68
1XBET 6.30 4.34 1.60
BetBoom 5.38 3.93 1.67

Ставки букмекеров

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, а потому букмекеры легко определились с фаворитом встречи. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 1.6 на победу «Ромы». Победа «Венеции» порадует коэффициентом 6.4. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.66, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Венеция» давненько не радовала болельщиков победными результатами, минувшие встречи команды завершились двумя поражениями от «Сассуоло» и «Салернитаны» (1:3) и (1:2), а в последнем туре расписали нулевую ничью с «Дженоа». После 11 матчей коллектив расположился на 16-й строчке с небольшим отрывом от зоны вылета.

«Рома», проведя ответный поединок против «Буде-Глимт» в Лиге конференций, так и не смогла взять реванш за (1:6) и на своем поле расписала голевую ничью (2:2). В чемпионате Италии команда также набирает мало очков, в последних турах расписала нулевую ничью с «Наполи», проиграла «Милану» (1:2) и смогла лишь минимально обыграть «Кальяри» (2:1).

Информация для ставок

  • «Венеция» одержала всего одну победу в крайних восьми поединках
  • «Венеция» забивает в пяти из шести последних матчей
  • У «Ромы» три поражения и две ничьи в минувших шести поединках
  • Четыре из пяти крайних игр с участием римлян завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Здесь ожидаем игру с тотальным преимуществом гостей. «Рома» попала в череду неудач, а данный поединок может стать переломным и вывести команду на победный путь. Предлагаем сделать ставку на успех «Ромы» в БК Мелбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.64 1.31 2.25 1.71 1.78 2.13
Мелбет 2.13 1.83
1XBET 2.27 1.74
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Все комментарии
Gahi
Gahi
06 ноября в 21:53
Победа команды Рома в этом матче. Удачи
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j967e2a2vemb
06 ноября в 19:17
Футбольный клуб Рома (Рим) выиграет матч.
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