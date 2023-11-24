«Вердер» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (25.11.2023)

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вчера, 19:21

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.47 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Вердера» могут поставить по коэффициенту 6.3. Коэффициент на ничью составляет 5.1.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.05, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.78. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Вердер» не хватает звезд с неба и старается держаться в середине турнирной таблицы. Сейчас коллектив из Бремена занимает 12 место с 11 баллами и отстает сразу от трех соперников на два пункта. Команда может постараться прервать длительную победную серию «Байера», однако сделать это будет крайне сложно. Два последних матча «Вердера» завершились товарищеским поражением от «Ганзы» (1:2) и ничьей с «Айнтрахтом» (2:2).

«Байер» с каждым матчем продлевает свою потрясающую серию побед во всех турнирах и серьезно задумывает о борьбе за чемпионство. Клуб из Леверкузена лидирует в Бундеслиге с 31 баллом и опережает «Баварию» на два пункта. В матче с «Вердером» на выезде играть всего непросто, но гости приложат все усилия, чтобы победный марш в этом сезоне не прервался. В прошлой игре Лиги Европы «Байер» обыграл «Карабах» (1:0), а в Бундеслиге разгромил «Унион» (4:0).

Информация для ставок

«Байер» выиграл уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести домашних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл два из пяти матчей у «Вердера» при трех ничейных результатах

Пять из восьми матчей между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» пребывает в отличной физической форме и будет играть только на очередную победу, чтобы не дать себя обогнать «Баварии». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Лига Ставок.