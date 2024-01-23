«Вердер» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (27.01.2024)

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вчера, 11:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Фрайбурга» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Вердер» удивил всех в прошлом туре на выезде обыграв чемпиона Германии «Баварию» (1:0). Это должно дать эмоциональный толчок команде для достижения будущих результатов. Коллектив из Бремена занимает только 13 место с 29 баллами и на восемь пунктов отстает от зоны еврокубков. Еще в одной недавней встрече «Вердер» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1).

«Фрайбург» редко проигрывает, но побеждает гораздо меньше, чем в прошлом сезоне и это сказывается на позиции команды в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив идет на седьмом месте с 28 баллами и уступает «Айнтрахту» только по дополнительным показателям. Чтобы закрепиться в первой пятерке команд, гостям очень важно выиграть в Бремене. Два последних поединка «Фрайбурга» завершились победой над «Хоффенхаймом» (3:2) и ничьей с «Унионом» (0:0).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде

«Вердер» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Фрайбург» выиграл три последних матча у «Вердера»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч не будет результативным, исходя из статистики личных встреч команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.