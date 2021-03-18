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«Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (20.03.2021)

вчера, 05:06

В 26-м туре Бундеслиги «Вердер» ждет в гости набравший хороший ход «Вольфсбург». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.313.681.93
Лига Ставок 4.40 3.60 1.86
Фонбет 4.10 3.60 1.90
Мелбет 4.44 3.78 1.90
Pin-Up.ru 4.35 3.65 1.92
BetBoom 4.32 3.62 1.90

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом матча «Вольфсбург», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.6. Ставка на победу «Вердера» представлена коэффициентом 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.71 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.14. Ставка «обе забьют» представлена котировкой 1.9.

Форма команд

«Вердер» выступает очень нестабильно и за пять последних матчей набрал 7 очков. Команда находится на 12 месте, и от зоны вылета ее отделяет 9 пунктов. В последних турах Бундеслиги «Вердер» потерпел поражение от «Баварии» (1:3) и обыграл на выезде «Арминию» (2:0).

«Вольфсбург» продолжает уверенно удерживать третье место в Бундеслиге, но до первых двух команд расстояние достаточно велико (6 и 10 очков). Команда играет достаточно стабильно, а поражение в одном из последних матчей является, скорее, исключением. В прошлом туре «Вольфсбург» разгромил «Шальке» (5:0), а до этого проиграл «Хоффенхайму» (1:2).

Информация для ставок

  • «Вердер» проиграл один из шести последних матчей дома
  • «Вольфсбург» проиграл на выезде «Вердеру» в четырех из пяти последних матчей
  • В пяти из шести последних матчей «Вольфсбурга» сыграла ставка «обе забьют – нет»
  • Последние два матча «Вердера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вольфсбург» проводит великолепный сезон и должен продолжать набирать очки, чтобы рассчитывать на медали. Команде по силам обыграть «Вердер», который не имеет серьезных турнирных задач. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.57 1.81 2.10
Лига Ставок 2.49 1.54 1.78 2.05
Мелбет 1.85 2.11
Pin-Up.ru 2.47 1.57 1.78 2.08 1.41 3.00
BetBoom 2.48 1.57 1.79 2.09 1.41 3.01
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:21
Гости не проиграют
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