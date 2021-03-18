«Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (20.03.2021)

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вчера, 05:06

В 26-м туре Бундеслиги «Вердер» ждет в гости набравший хороший ход «Вольфсбург». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом матча «Вольфсбург», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.6. Ставка на победу «Вердера» представлена коэффициентом 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.71 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.14. Ставка «обе забьют» представлена котировкой 1.9.

Форма команд

«Вердер» выступает очень нестабильно и за пять последних матчей набрал 7 очков. Команда находится на 12 месте, и от зоны вылета ее отделяет 9 пунктов. В последних турах Бундеслиги «Вердер» потерпел поражение от «Баварии» (1:3) и обыграл на выезде «Арминию» (2:0).

«Вольфсбург» продолжает уверенно удерживать третье место в Бундеслиге, но до первых двух команд расстояние достаточно велико (6 и 10 очков). Команда играет достаточно стабильно, а поражение в одном из последних матчей является, скорее, исключением. В прошлом туре «Вольфсбург» разгромил «Шальке» (5:0), а до этого проиграл «Хоффенхайму» (1:2).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл один из шести последних матчей дома

«Вольфсбург» проиграл на выезде «Вердеру» в четырех из пяти последних матчей

В пяти из шести последних матчей «Вольфсбурга» сыграла ставка «обе забьют – нет»

Последние два матча «Вердера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вольфсбург» проводит великолепный сезон и должен продолжать набирать очки, чтобы рассчитывать на медали. Команде по силам обыграть «Вердер», который не имеет серьезных турнирных задач. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87.