«Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2023)

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вчера, 11:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Вердера» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Вердер» очень сильно сдал в результатах и проиграл в Бундеслиге уже несколько матчей подряд. Команда опустилась на 11 место с 21 баллом, уступая «Кельну» только по дополнительным показателям. В предстоящей встрече хозяевам очень важно не проиграть и прервать серию поражений. В прошлом туре клуб из Бремена уступил на своем поле «Униону» (1:2), а ранее был разгромлен «Кельном» (1:7).

«Вольфсбург» набрал 15 баллов в пяти последних поединках, что является максимальным результатом. Команда поднялась уже на седьмое место с 29 баллами и очень хочет наконец-то войти в зону еврокубков, от которой отстает на два пункта. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились разгромными победами над «Фрайбургом» (6:0) и «Гертой» (5:0).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл пять последних матчей в Бундеслиге с общим счетом (18:1)

«Вердер» проиграл пять из десяти домашних встреч за последнее время

«Вольфсбург» выиграл три из пяти последних матчей у «Вердера»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, исходя из статистики личных встреч команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.