«Верес» — «Авангард». Прогноз на матч Первой лиги Украины (05.06.2021)

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сегодня, 06:51

В 29-м туре Первой лиги Украины «Верес» примет у себя «Авангард». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Верес» очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.2. Победа «Авангарда» оценивается в 10.5. Ставка на ничейный исход составляет 5.4.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.7. Ставка на низовой матч (ТМ 2.5) представлена коэффициентом 2.1. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.35.

Форма команд

«Вересу» предстоит сыграть последний домашний матч в этом сезоне. Команда уже обеспечила себе повышение в классе и в следующем сезоне сыграет в Премьер-Лиге. Но сейчас у клуба есть шанс за тур до окончания сезона завоевать золотые медали соревнования в случае победы над «Авангардом». В прошлом туре «Верес» обыграл «Оболонь» (2:0), а туром ранее уступил «Волыни» (1:2).

«Авангард» провёл неудачный сезон и находится внизу таблицы. Команда занимает 12-ю строчку в чемпионате и не сможет подняться выше 9-го места. В последних двух турах «Авангард» проиграл «Оболони» (1:2) и «Прикарпатью» (1:3).

Информация для ставок

«Верес» не проигрывает дома шесть матчей подряд

«Авангард» забивает на выезде пять поединков кряду

Игра первого круга между командами завершилась победой «Вереса» (2:1)

«Верес забивал» в 13 из 14 последних матчей чемпионата

Прогноз

Хозяева поля борются за первое место и наверняка постараются добиться максимального результата в матче. Рекомендуем сделать ставку на победу «Вереса» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71.

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