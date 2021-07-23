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«Верес» — «Колос». Прогноз на матч УПЛ (24.07.2021)

вчера, 21:51

В первом туре чемпионата Украины нас ждет игра «Вереса» и «Колоса». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.423.662.06
Мелбет 3.54 3.54 1.99
1XBET 3.58 3.58 1.98

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не выделяют, отдают лишь небольшое предпочтение гостям. Взять победу «Колоса» можно по коэффициенту 2.15, в случае победы «Вереса» зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.8. Низовой исход матча можно взять за 2.07. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Верес» готовился к старту чемпионата, проводя товарищеские матчи. Победить команде Юрия Вирта так и не удалось, последние две игры завершились поражениями черниговской «Десне» (0:2) и львовскому «Руху» (0:1).

«Колос» также готовился к сезону с помощью товарищеских встреч и имел возможность сыграть с «Александрией» (2:0), «Львовом» (2:1), а также с «Подольем» (2:3). Команда находится в неплохом тонусе и вполне готова к первому туру родного чемпионата, где надеется взять свои первые очки.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Вереса» насчитывает четыре поединка
  • «Колос» проиграл всего два раза в последних 13 матчах
  • Последняя очная встреча состоялась в 2017 году и завершилась победой «Колоса» (3:2)
  • Последние четыре игры с участием «Вереса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре мы увидим участника квалификации еврокубков и команду, вернувшуюся из низшего дивизиона. Сделать ставку на победу «Колоса» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.15.

Недавно букмекеры предлагали неплохой коэффициент на победу «Рубина» в матче РПЛ против «Спартака».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.43 1.94 1.88 1.53 2.52
1XBET 1.11 6.51
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nas9azuc5fwm
nas9azuc5fwm
вчера в 21:52
Колос (Ковалевка) выиграет матч.
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