«Верес» — «Колос». Прогноз на матч УПЛ (24.07.2021)

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вчера, 21:51

В первом туре чемпионата Украины нас ждет игра «Вереса» и «Колоса». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не выделяют, отдают лишь небольшое предпочтение гостям. Взять победу «Колоса» можно по коэффициенту 2.15, в случае победы «Вереса» зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.8. Низовой исход матча можно взять за 2.07. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Верес» готовился к старту чемпионата, проводя товарищеские матчи. Победить команде Юрия Вирта так и не удалось, последние две игры завершились поражениями черниговской «Десне» (0:2) и львовскому «Руху» (0:1).

«Колос» также готовился к сезону с помощью товарищеских встреч и имел возможность сыграть с «Александрией» (2:0), «Львовом» (2:1), а также с «Подольем» (2:3). Команда находится в неплохом тонусе и вполне готова к первому туру родного чемпионата, где надеется взять свои первые очки.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Вереса» насчитывает четыре поединка

«Колос» проиграл всего два раза в последних 13 матчах

Последняя очная встреча состоялась в 2017 году и завершилась победой «Колоса» (3:2)

Последние четыре игры с участием «Вереса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре мы увидим участника квалификации еврокубков и команду, вернувшуюся из низшего дивизиона. Сделать ставку на победу «Колоса» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.15.