«Верона» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (09.02.2023)

1676278623

сегодня, 11:57

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Кремонезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

После смены главного тренера и перерыва, «Верона» проиграла всего один матч из пяти последних и старается покинуть зону вылета. Команда занимает 18 место с 14 очками и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше, поэтому впереди еще очень много работы. Два последних тура в Серии А закончились для «Вероны» ничьими с «Лацио» и «Удинезе» с одинаковым счетом (1:1).

«Салернитана» практически не побеждает в последних матчах и даже может в скором времени очутится в зоне вылета. Сейчас в активе клуба 21 балл, и чтобы не ухудшать ситуацию, гостям очень важно набирать очки в этой встрече. В прошлом туре «Салернитана» без особых шансов уступила на своем поле «Ювентусу» (0:3), а ранее неожиданно обыграла на выезде «Лечче» (2:1).

Информация для ставок

«Верона» победила лишь в двух последних матчах из десяти последних

Восемь из десяти последних выездных матчей «Салернитаны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Салернитана» выиграла три из пяти последних матчей у «Вероны»

Прогноз

Обе команды борются за выживание, поэтому определить победителя будет крайне сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.