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«Верона» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (09.02.2023)

сегодня, 11:57
Верона

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Кремонезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.883.504.89

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

После смены главного тренера и перерыва, «Верона» проиграла всего один матч из пяти последних и старается покинуть зону вылета. Команда занимает 18 место с 14 очками и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше, поэтому впереди еще очень много работы. Два последних тура в Серии А закончились для «Вероны» ничьими с «Лацио» и «Удинезе» с одинаковым счетом (1:1).

«Салернитана» практически не побеждает в последних матчах и даже может в скором времени очутится в зоне вылета. Сейчас в активе клуба 21 балл, и чтобы не ухудшать ситуацию, гостям очень важно набирать очки в этой встрече. В прошлом туре «Салернитана» без особых шансов уступила на своем поле «Ювентусу» (0:3), а ранее неожиданно обыграла на выезде «Лечче» (2:1).

Информация для ставок

  • «Верона» победила лишь в двух последних матчах из десяти последних
  • Восемь из десяти последних выездных матчей «Салернитаны» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Салернитана» выиграла три из пяти последних матчей у «Вероны»

Прогноз

Обе команды борются за выживание, поэтому определить победителя будет крайне сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.53 1.86 2.05 1.47 2.87
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