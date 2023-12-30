«Верона» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (30.12.2023)

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вчера, 12:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этой игре хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.92. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.08. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 1.75. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Верона» идет внизу турнирной таблицы, а именно на 16 месте с 14 баллами в активе. Чтобы через пару туров не опуститься в зону вылета, команде нужны победы. Матч с последней командой Серии А на своем поле является лучшей возможностью набрать важнейшие три очка. Два последних матча «Вероны» завершились победой над «Кальяри» (2:0) и минимальным поражением от «Фиорентины» (0:1).

«Салернитана» в этом сезоне выглядит очень слабо и является главным претендентом на то, чтобы покинуть Серию А. Команда набрала лишь девять баллов и отстает от спасительного 17 места на пять очков. В игре с «Вероной» гостям нельзя проигрывать, ведь соперник является конкурентом за выживание. В прошлом туре «Салернитана» отобрала очки у «Милана» (1:4), а ранее крупно проиграла «Аталанта» (1:4).

Информация для ставок

«Верона» выиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Салернитана» проиграла семь из десяти последних выездных матчей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Три из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Салернитана» очень плохо играет на выезде и вряд ли сможет набрать очки в этой встрече. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Вероны» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.