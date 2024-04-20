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«Верона» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (20.04.2024)

сегодня, 13:01
Верона

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат котируется по 3.1, а победа «Удинезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Верона» с трудом набирает очки, но угроза вылета из Серии А должна мотивировать команду на более высокие достижения. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 28 баллами и уступает «Удинезе» по дополнительным показателям. В игре с прямым конкурентом на своем стадионе хозяевам нужна победа и они постараются сыграть первым номером. В двух последних встречах «Верона» добыла вничью с «Аталантой» (2:2) и уступила «Дженоа» (1:2).

«Удинезе» не может выиграть уже несколько матчей подряд, что существенно осложняет им ситуацию в борьбе за сохранение прописки. В активе клуба 28 баллов, как и у «Вероны», поэтому предстоящий матч будет очень нервным и принципиальным. В двух последних поединках чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле уступил будущему чемпиону Италии – «Интеру» (1:2) и поделил очки с «Сассуоло» (1:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Вероны» завершились исходом «обе забьют»
  • «Удинезе» выиграл три из десяти последних матчей на выезде
  • Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды борются за выживание, поэтому определить победителя будет крайне сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:55
Поединок прямых конкурентов в борьбе за выживание обещает быть жарким. В нижней части таблицы плотность между командами такова, что даже ничья на финише сезона может негативно аукнуться. В битве за шесть очков Верона и Удинезе будут играть только на победу. И я думаю. здесь можно смело брать "обе забьют" - ставку, которая в последнее время стабильно заходит и в поединках с участием хозяев, и в играх с участием гостей в рамках чемпионата. В завершении добавлю, что трёх последних личных встречах команд она тоже залетала на ура. В первом круге текущего сезона соперники победителя не выявили (3-3). А в крайней дуэли на поле Вероны сильнее оказались футболисты Удинезе (2-1).
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