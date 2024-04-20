«Верона» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (20.04.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат котируется по 3.1, а победа «Удинезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.05.
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сегодня, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.
Форма команд
«Верона» с трудом набирает очки, но угроза вылета из Серии А должна мотивировать команду на более высокие достижения. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 28 баллами и уступает «Удинезе» по дополнительным показателям. В игре с прямым конкурентом на своем стадионе хозяевам нужна победа и они постараются сыграть первым номером. В двух последних встречах «Верона» добыла вничью с «Аталантой» (2:2) и уступила «Дженоа» (1:2).
«Удинезе» не может выиграть уже несколько матчей подряд, что существенно осложняет им ситуацию в борьбе за сохранение прописки. В активе клуба 28 баллов, как и у «Вероны», поэтому предстоящий матч будет очень нервным и принципиальным. В двух последних поединках чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле уступил будущему чемпиону Италии – «Интеру» (1:2) и поделил очки с «Сассуоло» (1:1).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Вероны» завершились исходом «обе забьют»
- «Удинезе» выиграл три из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды борются за выживание, поэтому определить победителя будет крайне сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.