«Верона» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (20.04.2024)

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сегодня, 13:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат котируется по 3.1, а победа «Удинезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Верона» с трудом набирает очки, но угроза вылета из Серии А должна мотивировать команду на более высокие достижения. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 28 баллами и уступает «Удинезе» по дополнительным показателям. В игре с прямым конкурентом на своем стадионе хозяевам нужна победа и они постараются сыграть первым номером. В двух последних встречах «Верона» добыла вничью с «Аталантой» (2:2) и уступила «Дженоа» (1:2).

«Удинезе» не может выиграть уже несколько матчей подряд, что существенно осложняет им ситуацию в борьбе за сохранение прописки. В активе клуба 28 баллов, как и у «Вероны», поэтому предстоящий матч будет очень нервным и принципиальным. В двух последних поединках чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле уступил будущему чемпиону Италии – «Интеру» (1:2) и поделил очки с «Сассуоло» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Вероны» завершились исходом «обе забьют»

«Удинезе» выиграл три из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды борются за выживание, поэтому определить победителя будет крайне сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.