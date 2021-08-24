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«Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (25.08.2021)

вчера, 23:18

25 августа 2021 года будет сыгран матч в рамках второго раунда Кубка Английской Лиги. Это будет поединок «Вест Бромвича» против «Арсенала» из Лондона. Команда Микеля Артеты провалила начало сезона, и не исключено, что распрощается с главным тренером в ближайшие недели. За этим будет интересно наблюдать. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 6.30 4.10 1.47
BetBoom 5.70 3.90 1.60

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Арсенал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу «Вест Бромвича» по коэффициенту 3.70.

Форма команд

«Вест Бромвич» здорово смотрится в Чемпионшипе. Команда ни разу не проиграла в четырех поединках и отлично показала себя в атаке. «Вест Бромвич» обыграл «Блэкберн», «Шеффилд Юнайтед», «Лутон Таун» и сыграл вничью с «Борнмутом». Лучший матч в исполнении клуба — поединок против «Шеффилда», который завершился со счетом 4:0. «Вест Бромвич» отлично играет в атаке и обороне, эта команда может вернуться в Премьер-Лигу.

«Арсенал» продолжает плохо играть при Микеле Артете, хотя испанец утверждает, что клуб доминирует в каждой игре. «Арсенал» уступил «Брентфорду» и «Челси» в первых турах АПЛ с одинаковым счетом (0:2). Клуб из Лондона не способен контролировать свою защиту, а атака становится ужасной от матча к матчу. Обамеянг и Ляказетт забыли, как нужно забивать, а про линию обороны клуба и вовсе можно слагать легенды.

Информация для ставок

  • «Арсенал» проиграл четыре игры кряду
  • «Вест Бромвич» не проигрывает восемь игр кряду
  • «Арсенал» пропускает в восьми играх кряду

Прогноз

«Арсенал» ужасно начал сезон, а «Вест Бромвич» показывает невероятный уровень игры. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что дальше пройдет именно «Вест Бромвич» по коэффициенту 2.50.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:09
Возможна ничья и ОЗ
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