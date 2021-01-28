«Вест Бромвич» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2021)

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28 января 2021, 18:24

«Вест Бромвич» 30 января принимает на своем стадионе «Фулхэм». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем данного противостояния будет «Фулхэм». На победу этого клуба рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.45. Ничейный исход оценивают в 3.15, а победу «Вест Бромвича» оценили в 3.10.

Форма команд

«Вест Бромвич» находится на 19-й строчке в таблице и имеет 11 пунктов в активе. Команда Сэма Эллардайса должна любой ценой вылезти из подвала турнирной таблицы, победа над гостями в этом матче поможет приблизиться к этому. Свой прошлый матч команда проиграла со счетом 0:5, уступив «Манчестер Сити».

«Фулхэм» находится на 18-й строчке в таблице и имеет в активе 12 пунктов. В последнее время дела у команды Скотта Паркера идут не лучшим образом. Однако «Фулхэм», как и его противник, хочет вылезти из зоны вылета. Это будет настоящая битва за очки.

Информация для ставок

● «Вест Бромвич» пропустил 48 голов в АПЛ — худший показатель в чемпионате

● «Вест Бромвич» и «Фулхэм» забили одинаковое количество мячей — 15

● У «Фулхэма» три поражения подряд

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 2.08. Оба клуба играют ужасно в нынешнем сезоне и постоянно теряют очки, однако в данном поединке им очень нужна будет победа и забитые голы однозначно будут.

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