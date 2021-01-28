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«Вест Бромвич» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2021)

28 января 2021, 18:24

«Вест Бромвич» 30 января принимает на своем стадионе «Фулхэм». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий матч.

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Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем данного противостояния будет «Фулхэм». На победу этого клуба рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.45. Ничейный исход оценивают в 3.15, а победу «Вест Бромвича» оценили в 3.10.

Форма команд

«Вест Бромвич» находится на 19-й строчке в таблице и имеет 11 пунктов в активе. Команда Сэма Эллардайса должна любой ценой вылезти из подвала турнирной таблицы, победа над гостями в этом матче поможет приблизиться к этому. Свой прошлый матч команда проиграла со счетом 0:5, уступив «Манчестер Сити».

«Фулхэм» находится на 18-й строчке в таблице и имеет в активе 12 пунктов. В последнее время дела у команды Скотта Паркера идут не лучшим образом. Однако «Фулхэм», как и его противник, хочет вылезти из зоны вылета. Это будет настоящая битва за очки.

Информация для ставок

● «Вест Бромвич» пропустил 48 голов в АПЛ — худший показатель в чемпионате

● «Вест Бромвич» и «Фулхэм» забили одинаковое количество мячей — 15

● У «Фулхэма» три поражения подряд

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 2.08. Оба клуба играют ужасно в нынешнем сезоне и постоянно теряют очки, однако в данном поединке им очень нужна будет победа и забитые голы однозначно будут.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла».

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sv_1969
sv_1969
28 января в 18:26
Ничью могут сгонять
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