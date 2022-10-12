«Вест Хэм» — «Андерлехт». Прогноз на матч Лиги Конференций (13.10.2022)

1665572578

вчера, 14:02

Ставки букмекеров

Безусловными фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Андерлехта», зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по 4.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Лондонский клуб показывает максимальный результат в Лиге Конференций и уверенно лидирует в своей группе в девятью баллами. В проходе «Вест Хэма» в плей-офф практически никто не сомневается, а потом осталось лишь досрочно занять первое место в группе, ведь сейчас отрыв от ближайшего соперника составляет уже пять очков. В последнем матче АПЛ «Вест Хэм» обыграл на своем поле «Фулхэм», а ранее команда обыграла «Андерлехт» на выезде (1:0).

«Андерлехт» в прошлом туре уступил своему сопернику, но остался на втором месте четырьмя набранными баллами. Учитывая, что конкуренты будут бороться за очки между собой, у бельгийцев будет возможность отобрать очки у лидера группы, который практически обеспечил себе победу досрочно. В матче чемпионата Бельгии «Андерлехт» оказался сильнее «Мехелена» на выезде (3:1), а ранее уступил «Вест Хэму» (0:1).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл семь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Андерлехт» проиграл три из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Три из пяти домашних матчей клуба из Лондона завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз