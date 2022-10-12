«Вест Хэм» — «Андерлехт». Прогноз на матч Лиги Конференций (13.10.2022)

Ставки букмекеров
Безусловными фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Андерлехта», зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по 4.4.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
Лондонский клуб показывает максимальный результат в Лиге Конференций и уверенно лидирует в своей группе в девятью баллами. В проходе «Вест Хэма» в плей-офф практически никто не сомневается, а потом осталось лишь досрочно занять первое место в группе, ведь сейчас отрыв от ближайшего соперника составляет уже пять очков. В последнем матче АПЛ «Вест Хэм» обыграл на своем поле «Фулхэм», а ранее команда обыграла «Андерлехт» на выезде (1:0).
«Андерлехт» в прошлом туре уступил своему сопернику, но остался на втором месте четырьмя набранными баллами. Учитывая, что конкуренты будут бороться за очки между собой, у бельгийцев будет возможность отобрать очки у лидера группы, который практически обеспечил себе победу досрочно. В матче чемпионата Бельгии «Андерлехт» оказался сильнее «Мехелена» на выезде (3:1), а ранее уступил «Вест Хэму» (0:1).
Информация для ставок
- «Вест Хэм» выиграл семь из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Андерлехт» проиграл три из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Три из пяти домашних матчей клуба из Лондона завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Вест Хэм» является большим фаворитом в этом матче, однако не будет тратить много энергии на этот матч, ведь в АПЛ у команды серьезные задачи. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.