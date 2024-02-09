«Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (11.02.2024)

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вчера, 16:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.53. Поставить на «Вест Хэм» можно по 5.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Вест Хэм» находится не в лучшей форме и не может выиграть уже несколько поединков подряд. «Молотобойцы» опустились на седьмое место с 36 баллами и отстает от пятой позиции на целых восемь пунктов. В матче с мотивированным «Арсеналом» в лондонском дерби хозяевам будет очень сложно остановить «канониров», но даже ничья стала бы неплохим результатом. В прошлой игре «Вест Хэм» крупно проиграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:3), а ранее поделил очки с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» выиграл уже три матча подряд и вышел на третье место с 49 баллами, что не может не радовать болельщиков. Команда отстает от лидера на два пункта и обязана продолжать набирать очки. В матче с «Вест Хэмом» гости постараются воспользоваться неуверенностью и кризисом соперника и продолжить гонку за золото чемпионата Англии. Два последних матча «Арсенал» выиграл у «Ливерпуля» (3:1) и «Ноттингем Форест» (2:1).

Информация для ставок

«Арсенал выиграл лишь четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

„Вест Хэм“ не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

„Арсенал“ является большим фаворитом в этой встрече и учитывая слабые выступления соперника в последних матчах, не будет иметь с ним проблем. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.