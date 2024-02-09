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«Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (11.02.2024)

вчера, 16:02
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.53. Поставить на «Вест Хэм» можно по 5.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Вест Хэм» находится не в лучшей форме и не может выиграть уже несколько поединков подряд. «Молотобойцы» опустились на седьмое место с 36 баллами и отстает от пятой позиции на целых восемь пунктов. В матче с мотивированным «Арсеналом» в лондонском дерби хозяевам будет очень сложно остановить «канониров», но даже ничья стала бы неплохим результатом. В прошлой игре «Вест Хэм» крупно проиграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:3), а ранее поделил очки с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» выиграл уже три матча подряд и вышел на третье место с 49 баллами, что не может не радовать болельщиков. Команда отстает от лидера на два пункта и обязана продолжать набирать очки. В матче с «Вест Хэмом» гости постараются воспользоваться неуверенностью и кризисом соперника и продолжить гонку за золото чемпионата Англии. Два последних матча «Арсенал» выиграл у «Ливерпуля» (3:1) и «Ноттингем Форест» (2:1).

Информация для ставок

  • «Арсенал выиграл лишь четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • „Вест Хэм“ не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

„Арсенал“ является большим фаворитом в этой встрече и учитывая слабые выступления соперника в последних матчах, не будет иметь с ним проблем. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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вчера в 19:39
Фаворитом в данном матче считается «Арсенал».
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вчера в 18:30
Смею предположить, что в данном поединке мы увидим как минимум по одному голу с обеих сторон. Да, Арсенал априори фаворит. Он и по составу сильнее, и дела конкретно прямо сейчас у "канониров" идут лучше, чем у соперника. Но не стоит забывать, что это лондонское дерби, а дерби - это совершенно другие эмоции и двойной накал страстей. Поэтому в исход данного поединка лучше и не лезть, хотя букмекеры уверены в победе гостей. Считаю, что минимум раз Вест Хэм вполне способен огорчить "оружейников". В двух крайних дуэлях "молотобойцы" были и вовсе сильнее Арсенала. Выявят ли победителя команды сейчас, мне, если честно всё равно. Пусть забьют друг другу по разу, а там как хотят. Что касается ставки на ОЗ, она залетала в четырёх из пяти крайних очных поединках между "железными" и "канонирами". Ставка - Обе забьют.
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myvhpbw6xrhb
вчера в 17:29
«Арсенал» имеет более высокие позиции и мотивацию на победу.
Гость
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