«Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (16.04.2023)

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сегодня, 18:05

Ставки букмекеров

«Арсенал» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.55. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 6.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.2.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Вест Хэм» старается как можно дальше оторваться от зоны вылета и в последних пяти турах набрал семь очков. «Молотобойцы» имеют в активе 30 баллов и на три пункта опережают соперника, идущего на 18 месте. В матче с лидером АПЛ хозяевам будет очень непросто, поэтому любые набранные очки станет серьезным успехом. В прошлом матче Лиги Конференций «Вест Хэм» сыграл на выезде с «Гентом» (1:1), а в чемпионате одолел на выезде «Фулхэм» (1:0).

«Арсенал» не имеет права терять очки, ведь рискует совсем растерять свое преимущество, перед личной встречей с «Манчестер Сити». Сейчас «канониры» лидируют с 73 очками и опережают подопечных Гвардиолы на шесть пунктов, при этом сыграв на одну игру больше. В прошлом туре «Арсенал» не удержал выездную победу с «Ливерпулем» (2:2), а ранее разгромил на своем поле «Лидс» (4:1).

Информация для ставок

«Вест Хэм» проиграл лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Арсенал» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Вест Хэмом» при одном ничейном исходе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» начнет игру агрессивно и постарается забить как можно раньше. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.