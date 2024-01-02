«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (02.01.2024)

1704184511

вчера, 11:35

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Брайтона», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Вест Хэм» проводит очень уверенный отрезок сезона и выиграл большинство матчей, что позволило клубу приблизиться к зоне еврокубков. Сейчас «молотобойцы» занимают шестое место с 33 баллами и отстают на шесть пунктов от «Тоттенхэма». В случае победы коллектив сократит расстояние до одной победы. Два последних матча «Вест Хэма» завершились победами над «Арсеналом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Брайтон» старается набирать очки, где можно, но все же пробиться в первую шестерку команд пока не может. Клуб занимает восьмое место с 30 баллами и отстает от нынешнего соперника на три пункта. В игре с «Вест Хэмом», гостям придется нейтрализовать опасную атаку соперника и поискать шансы у чужих ворот. В прошлом туре «Брайтон» обыграл на своем поле «Тоттенхэм» (4:2) и поделил очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брайтон» не может выиграть на выезде уже три матча подряд

Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Брайтона»

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и вряд ли вратари смогут сохранить свои ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.