«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (02.01.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Брайтона», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 3.7.
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0 : 0
завершен
вчера, 22:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.
Форма команд
«Вест Хэм» проводит очень уверенный отрезок сезона и выиграл большинство матчей, что позволило клубу приблизиться к зоне еврокубков. Сейчас «молотобойцы» занимают шестое место с 33 баллами и отстают на шесть пунктов от «Тоттенхэма». В случае победы коллектив сократит расстояние до одной победы. Два последних матча «Вест Хэма» завершились победами над «Арсеналом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0).
«Брайтон» старается набирать очки, где можно, но все же пробиться в первую шестерку команд пока не может. Клуб занимает восьмое место с 30 баллами и отстает от нынешнего соперника на три пункта. В игре с «Вест Хэмом», гостям придется нейтрализовать опасную атаку соперника и поискать шансы у чужих ворот. В прошлом туре «Брайтон» обыграл на своем поле «Тоттенхэм» (4:2) и поделил очки с «Кристал Пэлас» (1:1).
Информация для ставок
- «Вест Хэм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Брайтон» не может выиграть на выезде уже три матча подряд
- Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Брайтона»
Прогноз
Обе команды умеют атаковать и вряд ли вратари смогут сохранить свои ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.