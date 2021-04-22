«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (24.04.2021)

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сегодня, 00:45

«Вест Хэм» примет «Челси» 24 апреля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Челси». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.78. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу «Вест Хэма» по 4.60.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 55 пунктов. В активе этой команды 16 побед, семь ничьих и девять поражений. «Вест Хэм» забил 53 гола и пропустил 42 мяча. В последних играх «молотобойцы» играют неплохо, но допускают осечки.

«Челси» Томаса Тухеля набрал 55 баллов и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 побед, десять ничьих и семь поражений. Клуб забил 50 мячей и пропустил 31 гол. В последних играх «Челси» играют примерно на таком же уровне, что и «Вест Хэм».

Информация для ставок

«Вест Хэм» не проиграл в трех матчах из последних пяти

У «Челси» одно поражение в последних пяти играх во всех турнирах

«Вест Хэм» выиграл девять домашних матчей из шестнадцати в этом сезоне

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Челси» и ТБ 3.5 по коэффициенту 5.30.

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