«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (24.04.2021)

«Вест Хэм» примет «Челси» 24 апреля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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24 апреля 2021, 19:30
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Челси». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.78. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу «Вест Хэма» по 4.60.
Форма команд
«Вест Хэм» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 55 пунктов. В активе этой команды 16 побед, семь ничьих и девять поражений. «Вест Хэм» забил 53 гола и пропустил 42 мяча. В последних играх «молотобойцы» играют неплохо, но допускают осечки.
«Челси» Томаса Тухеля набрал 55 баллов и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 побед, десять ничьих и семь поражений. Клуб забил 50 мячей и пропустил 31 гол. В последних играх «Челси» играют примерно на таком же уровне, что и «Вест Хэм».
Информация для ставок
- «Вест Хэм» не проиграл в трех матчах из последних пяти
- У «Челси» одно поражение в последних пяти играх во всех турнирах
- «Вест Хэм» выиграл девять домашних матчей из шестнадцати в этом сезоне
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Челси» и ТБ 3.5 по коэффициенту 5.30.
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