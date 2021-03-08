«Вест Хэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (08.03.2021)

1615209717

вчера, 16:21

«Вест Хэм» примет на своем поле «Лидс Юнайтед» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится 8 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Вест Хэм», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на победу «Лидса» по коэффициенту 3.40 и на ничейный исход за 3.80.

Форма команд

«Вест Хэм» очень хорош в нынешнем сезоне. Клуб из Лондона идет на седьмой строчке в турнирной таблице и опережает «Ливерпуль», который является действующим чемпионом АПЛ . В активе «молотобойцев» 45 очков. В последних матчах команда играет неплохо, но в их игре чувствуется неуверенность, из-за которой они могут терять очки.

«Лидс Юнайтед» — это самая веселая команда АПЛ . Клуб, которым руководит аргентинец Марсело Бьелса, забил в нынешнем сезоне 43 мяча и пропустил 44. «Павлины» занимают 11-ю строчку в таблице и имеют в активе 35 пунктов. В последних матчах клуб никак не может набрать форму и регулярно теряет очки.

Информация для ставок

«Лидс» проиграл три матча из последних пяти

«Вест Хэм» не проигрывает в четырех матчах из последних пяти

У «Вест Хэма» семь побед в 13 домашних матчах этого сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше трех — коэффициент 1.93. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Лидса» — коэффициент 1.77.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Челси» — «Эвертон».