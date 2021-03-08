«Вест Хэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (08.03.2021)

«Вест Хэм» примет на своем поле «Лидс Юнайтед» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится 8 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка является «Вест Хэм», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на победу «Лидса» по коэффициенту 3.40 и на ничейный исход за 3.80.
Форма команд
«Вест Хэм» очень хорош в нынешнем сезоне. Клуб из Лондона идет на седьмой строчке в турнирной таблице и опережает «Ливерпуль», который является действующим чемпионом АПЛ. В активе «молотобойцев» 45 очков. В последних матчах команда играет неплохо, но в их игре чувствуется неуверенность, из-за которой они могут терять очки.
«Лидс Юнайтед» — это самая веселая команда АПЛ. Клуб, которым руководит аргентинец Марсело Бьелса, забил в нынешнем сезоне 43 мяча и пропустил 44. «Павлины» занимают 11-ю строчку в таблице и имеют в активе 35 пунктов. В последних матчах клуб никак не может набрать форму и регулярно теряет очки.
Информация для ставок
- «Лидс» проиграл три матча из последних пяти
- «Вест Хэм» не проигрывает в четырех матчах из последних пяти
- У «Вест Хэма» семь побед в 13 домашних матчах этого сезона
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше трех — коэффициент 1.93. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Лидса» — коэффициент 1.77.
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