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«Вест Хэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (08.03.2021)

вчера, 16:21

«Вест Хэм» примет на своем поле «Лидс Юнайтед» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится 8 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.683.59
Fonbet Live! 1.02 18.00 100.00

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Вест Хэм», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на победу «Лидса» по коэффициенту 3.40 и на ничейный исход за 3.80.

Форма команд

«Вест Хэм» очень хорош в нынешнем сезоне. Клуб из Лондона идет на седьмой строчке в турнирной таблице и опережает «Ливерпуль», который является действующим чемпионом АПЛ. В активе «молотобойцев» 45 очков. В последних матчах команда играет неплохо, но в их игре чувствуется неуверенность, из-за которой они могут терять очки.

«Лидс Юнайтед» — это самая веселая команда АПЛ. Клуб, которым руководит аргентинец Марсело Бьелса, забил в нынешнем сезоне 43 мяча и пропустил 44. «Павлины» занимают 11-ю строчку в таблице и имеют в активе 35 пунктов. В последних матчах клуб никак не может набрать форму и регулярно теряет очки.

Информация для ставок

  • «Лидс» проиграл три матча из последних пяти
  • «Вест Хэм» не проигрывает в четырех матчах из последних пяти
  • У «Вест Хэма» семь побед в 13 домашних матчах этого сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше трех — коэффициент 1.93. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Лидса» — коэффициент 1.77.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Челси» — «Эвертон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.683.59
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shlomo
shlomo
вчера в 18:57
Молотобойцы не проиграют....
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