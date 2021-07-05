«Викингур» — «Акранес». Прогноз на матч чемпионата Исландии (05.07.2021)

В 11-м туре чемпионата Исландии «Акранес» приедет в гости на матч с «Викингуром». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
|
- : -
сегодня, 22:15
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.38. В случае победы «Акранеса» зайдет коэффициент 6.8. Ничью можно выбрать за 5.
Также в линии букмекеры предлагают 2.05 на ТБ 3 и ТМ 3 за 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.61.
Форма команд
«Викингур» занимает третье место в таблице, однако последние результаты не могут радовать болельщиков и руководство клуба. Команда выиграла всего один матч из последних пяти и начинает понемногу отставать от лидеров чемпионата. Матч против аутсайдера может стать новым толчков для игроков, которым необходимо почувствовать уверенность в своих силах. В прошлой игре «Викингур» уступил «Лейкниру» (1:2), а туром ранее сыграл вничью с «КР Рейкьявик» (1:1).
«Акранес» занимает последнюю строчку в чемпионате Исландии и на данный момент очень тяжело представить за счет чего коллектив может исправить ситуацию и подняться выше по таблице. В последних матчах «Акранес» пропускает не менее двух мячей за игру, что говорит о больших проблемах в защите. В последнем матче «Акранес» сыграл вничью с «Кефлавиком» (2:2), а ранее проиграл «Филкиру» (1:3).
Информация для ставок
- «Викингур» не проигрывает на своем поле шесть матчей подряд
- «Акранес» проиграл шесть последних матчей на выезде из семи
- Четыре из шести последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Викингур» борется за самые высокие места, поэтому проблем в домашнем матче с аутсайдером у команды не должно возникнуть. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой -1.5 по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.65 в матче «КА Акурейри» — «КР Рейкьявик».