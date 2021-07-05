«Викингур» — «Акранес». Прогноз на матч чемпионата Исландии (05.07.2021)

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сегодня, 00:10

В 11-м туре чемпионата Исландии «Акранес» приедет в гости на матч с «Викингуром». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.38. В случае победы «Акранеса» зайдет коэффициент 6.8. Ничью можно выбрать за 5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 на ТБ 3 и ТМ 3 за 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Викингур» занимает третье место в таблице, однако последние результаты не могут радовать болельщиков и руководство клуба. Команда выиграла всего один матч из последних пяти и начинает понемногу отставать от лидеров чемпионата. Матч против аутсайдера может стать новым толчков для игроков, которым необходимо почувствовать уверенность в своих силах. В прошлой игре «Викингур» уступил «Лейкниру» (1:2), а туром ранее сыграл вничью с «КР Рейкьявик» (1:1).

«Акранес» занимает последнюю строчку в чемпионате Исландии и на данный момент очень тяжело представить за счет чего коллектив может исправить ситуацию и подняться выше по таблице. В последних матчах «Акранес» пропускает не менее двух мячей за игру, что говорит о больших проблемах в защите. В последнем матче «Акранес» сыграл вничью с «Кефлавиком» (2:2), а ранее проиграл «Филкиру» (1:3).

Информация для ставок

«Викингур» не проигрывает на своем поле шесть матчей подряд

«Акранес» проиграл шесть последних матчей на выезде из семи

Четыре из шести последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Викингур» борется за самые высокие места, поэтому проблем в домашнем матче с аутсайдером у команды не должно возникнуть. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой -1.5 по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.65 в матче «КА Акурейри» — «КР Рейкьявик».