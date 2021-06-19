«Витебск» — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (19.06.2021)

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вчера, 07:33

«Витебск» дома сыграет с «Рухом» в рамках 13-го тура Высшей лиги Беларуси. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Рух» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.07. Шансы «Витебска» добыть три очка оцениваются в 3.5, заключить пари на ничью можно с котировкой 3.24.

Также букмекеры не ожидают большого числа голов в поединке. Поставить на ТБ (2,5) мячей можно по коэффициенту 2.31, ТМ (2,5) – 1.63.

Форма команд

«Витебск» в прошлом туре чемпионата Беларуси потерпел второе поражение в сезоне. Команда неудачно сыграла в гостях против лидирующего в турнире «Шахтера», уступив со счетом 0:2. Прежде «Витебск» одержал три победы подряд, обыграв «Энергетик» (3:2), «Ислочь» (1:0) и «Сморгонь» (5:0). В активе хозяев предстоящей игры 18 очков и 6-е место в турнирной таблице. При этом, в домашних играх чемпионата «Витебск» еще не проигрывал – две победы и три ничьи.

«Рух» показывает отличные результаты в этом сезоне. На счету коллектива из Бреста 24 очка и 3-е место в турнирной таблице Высшей лиги. По итогам трех прошлых туров чемпионата «Рух» взял девять из девяти возможных очков. Команда одержала победы над «Неманом» (2:0), «Динамо» Минск (1:0) и «Торпедо» (3:0). Последнее поражение в лиге «Рух» потерпел в гостях от БАТЭ (2:3).

Информация для ставок

В 2 очных встречах команд сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Витебск» не уступал «Руху» в очных противостояниях – ничья и победа

«Витебск» не пропускал голы в 4 из 5 домашних матчей чемпионата

Прогноз

Букмекеры считают «Рух» фаворитом этой игры, но «Витебск» очень успешно выступает на домашней арене, где хозяева надежно обороняются. Учитывая это, а также статистику очных встреч команд, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.