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«Витебск» — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (19.06.2021)

вчера, 07:33

«Витебск» дома сыграет с «Рухом» в рамках 13-го тура Высшей лиги Беларуси. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.353.132.31
Лига Ставок 3.50 3.40 2.09
Фонбет Live! 3.65 3.30 2.10
Мелбет 3.74 3.54 2.08
1XBET 3.54 3.12 2.06
BetBoom 3.35 3.50 2.03

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Рух» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.07. Шансы «Витебска» добыть три очка оцениваются в 3.5, заключить пари на ничью можно с котировкой 3.24.

Также букмекеры не ожидают большого числа голов в поединке. Поставить на ТБ (2,5) мячей можно по коэффициенту 2.31, ТМ (2,5) – 1.63.

Форма команд

«Витебск» в прошлом туре чемпионата Беларуси потерпел второе поражение в сезоне. Команда неудачно сыграла в гостях против лидирующего в турнире «Шахтера», уступив со счетом 0:2. Прежде «Витебск» одержал три победы подряд, обыграв «Энергетик» (3:2), «Ислочь» (1:0) и «Сморгонь» (5:0). В активе хозяев предстоящей игры 18 очков и 6-е место в турнирной таблице. При этом, в домашних играх чемпионата «Витебск» еще не проигрывал – две победы и три ничьи.

«Рух» показывает отличные результаты в этом сезоне. На счету коллектива из Бреста 24 очка и 3-е место в турнирной таблице Высшей лиги. По итогам трех прошлых туров чемпионата «Рух» взял девять из девяти возможных очков. Команда одержала победы над «Неманом» (2:0), «Динамо» Минск (1:0) и «Торпедо» (3:0). Последнее поражение в лиге «Рух» потерпел в гостях от БАТЭ (2:3).

Информация для ставок

  • В 2 очных встречах команд сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Витебск» не уступал «Руху» в очных противостояниях – ничья и победа
  • «Витебск» не пропускал голы в 4 из 5 домашних матчей чемпионата

Прогноз

Букмекеры считают «Рух» фаворитом этой игры, но «Витебск» очень успешно выступает на домашней арене, где хозяева надежно обороняются. Учитывая это, а также статистику очных встреч команд, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.05 на ТБ 2.5 в матче «Динамо» Минск — БАТЭ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.76 1.56 2.42
Лига Ставок 2.49 1.50 1.77 1.98 1.42 2.75
Мелбет 1.67 2.35
1XBET 1.05 11.60
BetBoom 2.32 1.57 1.72 2.05 1.37 2.95
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:31
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Витебск»
shlomo
shlomo
вчера в 08:32
Гости не проиграют
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