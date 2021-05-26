«Витебск» — «Сморгонь». Прогноз на матч чемпионата Белоруссии (28.05.21)

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сегодня, 22:25

28 мая в чемпионате Беларуси пройдет матч «Витебск» — «Сморгонь». Обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящую игру вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Букмекеры ставят на победу «Витебска» в этой игре. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.49. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 3.84, а победа «Сморгони» идет по коэффициенту 6.50.

Аналитики букмекерской конторы Фонбет также считают, что этот матч закончится с минимальным количеством голов. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.69, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

В пассиве «Витебска» только одна неудача в десяти сыгранных турах. Единственное поражение команда потерпела в третьем поединке от «Торпедо» (0:1), после чего она оформила три победы и четыре раза сыграла вничью.

Два прошлых тура в Высшей лиге «Витебск» провел максимально продуктивно. Команда сначала сломила сопротивление «Энергетика» (3:2) на своем поле, а затем набрала три балла в гостевой игре против «Ислочи» (1:0).

«Сморгонь», набрав четыре очка, расположилась на втором снизу месте в турнирной таблице Высшей лиги. Единственную победу команда взяла 23 апреля, когда дома был повержен «Спутник» (2:0).

Затем «Сморгонь» проиграла четыре матча подряд, последний из которых дома «Торпедо» (1:3). В активе дебютанта лиги только четыре забитых гола при 22 пропущенных мячах.

Информация для ставок

«Сморгонь» проиграла 4 последних гостевых матча в чемпионате без забитых голов

«Витебск» побеждал «Сморгонь» в 6 из 7 домашних поединков во всех турнирах

«Витебск» не пропускал голы в 2 из 3 предыдущих матчей на своем поле

Прогноз

С такой атакой «Сморгони» сложно рассчитывать на положительный исход в предстоящем матче. «Витебск» дома надежно обороняется, пропуская только от серьезных соперников. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.94 в БК Фонбет.