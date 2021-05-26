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«Витебск» — «Сморгонь». Прогноз на матч чемпионата Белоруссии (28.05.21)

сегодня, 22:25

28 мая в чемпионате Беларуси пройдет матч «Витебск» — «Сморгонь». Обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящую игру вы найдете в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.197.00
Лига Ставок 1.58 3.90 6.00
Мелбет 1.55 3.74 5.80
1XBET 1.55 3.74 5.80
BetBoom 1.49 3.90 6.40

Ставки букмекеров

Букмекеры ставят на победу «Витебска» в этой игре. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.49. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 3.84, а победа «Сморгони» идет по коэффициенту 6.50.

Аналитики букмекерской конторы Фонбет также считают, что этот матч закончится с минимальным количеством голов. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.69, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

В пассиве «Витебска» только одна неудача в десяти сыгранных турах. Единственное поражение команда потерпела в третьем поединке от «Торпедо» (0:1), после чего она оформила три победы и четыре раза сыграла вничью.

Два прошлых тура в Высшей лиге «Витебск» провел максимально продуктивно. Команда сначала сломила сопротивление «Энергетика» (3:2) на своем поле, а затем набрала три балла в гостевой игре против «Ислочи» (1:0).

«Сморгонь», набрав четыре очка, расположилась на втором снизу месте в турнирной таблице Высшей лиги. Единственную победу команда взяла 23 апреля, когда дома был повержен «Спутник» (2:0).

Затем «Сморгонь» проиграла четыре матча подряд, последний из которых дома «Торпедо» (1:3). В активе дебютанта лиги только четыре забитых гола при 22 пропущенных мячах.

Информация для ставок

«Сморгонь» проиграла 4 последних гостевых матча в чемпионате без забитых голов

«Витебск» побеждал «Сморгонь» в 6 из 7 домашних поединков во всех турнирах

«Витебск» не пропускал голы в 2 из 3 предыдущих матчей на своем поле

Прогноз

С такой атакой «Сморгони» сложно рассчитывать на положительный исход в предстоящем матче. «Витебск» дома надежно обороняется, пропуская только от серьезных соперников. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.94 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.61 1.72 2.13
Лига Ставок 2.28 1.58 1.69 2.10
Мелбет 1.70 2.18
1XBET 1.70 2.18
BetBoom 2.23 1.58 1.64 2.12
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:48
Победа хозяев
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