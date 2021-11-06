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«Визела» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.11.2021)

06 ноября 2021, 16:40

В рамках 11-го тура чемпионата Португалии «Визела» на домашней арене сыграет против «Эшторила». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на игру.

Португалия. Примейра 2021/2022
Визела
Эшторил
1 : 1
завершен
06 ноября 2021, 18:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.603.153.07
Мелбет 2.24 3.34 3.32
1XBET 2.51 3.32 2.88

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет доступны такие ставки на этот поединок: победа «Визелы» идет по коэффициенту 2.48, ничья доступна за 3.32, а победа «Эшторила» оценивается по котировке 2.93.

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) предлагается по коэффициенту 1.74, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Визела» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, показав такие результаты: одна победа, шесть ничьих и три поражения. При этом команда крайне пассивно действует в атаке, забив всего восемь голов в лиге.

В минувшем туре первенства «Визела» разделила очки на выезде с «Фамаликау» (1:1), а до этого команда ожидаемо уступила на домашней арене «Бенфике» (0:1).

«Эшторил» замыкает пятерку лидеров в общем зачете португальской лиги, набрав 19 очков за десять туров. В актив себе команда занесла пять побед и четыре ничьих, потерпев только одно поражение.

Последний матч чемпионата «Визела» проводила на домашней арене против «Бенфики», где команде удалось доставить проблемы фавориту – ничья 1:1. Прежде клуб отметился гостевой победой над «Портимоненси» (2:0).

Информация для ставок

  • Ничья фиксировалась в 6 из 7 прошлых матчей «Визелы» в лиге
  • В 5 предыдущих поединках «Визелы» прошла ставка ТМ(2,5)
  • «Эшторил» не проигрывал в 10 из 11 предыдущих поединков против «Визелы»

Прогноз

«Визела» очень мало забивает в чемпионате, набирая очки только в ничейных играх за счет прагматичного подхода. «Эшторил» отлично себя проявляет в лиге и не боится играть на атаку. Учитывая это, а также статистику личных встреч команд, предлагаем ставку на двойной шанс гостей Х2, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.56.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.64 1.70 2.24
Мелбет 1.73 2.23
1XBET 1.73 2.22
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shlomo
shlomo
06 ноября в 16:42
Наверное ничейный результат
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