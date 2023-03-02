«Вольфсбург» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2023)

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сегодня, 12:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Айнтрахт» Ф оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Вольфсбург» прервал серию без побед в прошлом туре и теперь должен догонять своих конкурентов по борьбе за зону еврокубков. Команда занимает седьмое место с 33 баллами, но отстает от нынешнего соперника на пять баллов, поэтому в игре с «Айнтрахтом» хозяев устроит только победа. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл на выезде «Кельн» (2:0), а ранее уступил на своем поле «РБ Лейпциг» (0:3).

«Айнтрахт» Ф чередует победы и поражения в чемпионате Германии, но удерживает шестое место, которое дает право сыграть в еврокубках. Команда параллельно готовится к ответному матчу в Лиге Чемпионов с «Наполи», хотя откровенно шансов у немецкого клуба не очень много. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (1:2), а ранее уступил неаполитанскому клубу в Лиге Чемпионов (0:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф не может выиграть уже пять матчей подряд на выезде

·«Вольфсбург» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Вольфсбург» выиграл три из пяти последних встреч с «Айнтрахтом» Ф

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не отличаются стабильностью и поэтому выбирать победителя здесь было бы слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.