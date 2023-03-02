Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2023)

сегодня, 12:03
Айнтрахт Ф

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Айнтрахт» Ф оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.473.592.91
Лига Ставок 2.55 3.45 2.80
1XBET 2.52 3.68 2.89

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Вольфсбург» прервал серию без побед в прошлом туре и теперь должен догонять своих конкурентов по борьбе за зону еврокубков. Команда занимает седьмое место с 33 баллами, но отстает от нынешнего соперника на пять баллов, поэтому в игре с «Айнтрахтом» хозяев устроит только победа. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл на выезде «Кельн» (2:0), а ранее уступил на своем поле «РБ Лейпциг» (0:3).

«Айнтрахт» Ф чередует победы и поражения в чемпионате Германии, но удерживает шестое место, которое дает право сыграть в еврокубках. Команда параллельно готовится к ответному матчу в Лиге Чемпионов с «Наполи», хотя откровенно шансов у немецкого клуба не очень много. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (1:2), а ранее уступил неаполитанскому клубу в Лиге Чемпионов (0:2).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф не может выиграть уже пять матчей подряд на выезде
  • ·«Вольфсбург» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Вольфсбург» выиграл три из пяти последних встреч с «Айнтрахтом» Ф
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не отличаются стабильностью и поэтому выбирать победителя здесь было бы слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.40 2.05 1.83 1.62 2.41
Лига Ставок 2.00 1.79 1.59 2.32
1XBET 2.08 1.87
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 