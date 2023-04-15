«Вольфсбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2023)

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сегодня, 19:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Вольфсбурга» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Вольфсбург» выиграл только один матч из пяти последних в чемпионате Германии, но держится в середине турнирной таблицы и вряд ли сможет претендовать на зону еврокубков. В матче с «Байером» у хозяев будет преимущество в свежести, ведь соперник провел тяжелый матч Лиги Европы. Два последних матча «Вольфсбурга» в Бундеслиге завершились поражением от «Боруссии» М (0:2) и ничьей с «Аугсбургом».

«Фармацевты» пытаются пробиться в зону Лиги чемпионов через Лигу Европы, но на своем поле не смогли обыграть «Юнион Сент-Жиллуаз». Хаби Алонсо и тренерский штаб на данный момент больше сконцентрированы именно на ответном поединке, однако в чемпионате команда также будет пытаться добиваться максимума, ведь сейчас занимает уже шестое место с 43 очками и серией побед в Бундеслиге из пяти встреч. В прошлом туре «Байер» обыграл на своем поле «Айнтрахт» (3:1).

Информация для ставок

«Вольфсбург» одержал только две победы в десяти последних матчах

«Байер» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах при двух ничьих

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Байер» выиграл лишь один матч у «Вольфсбурга» из пяти последних при двух поражениях

Прогноз

«Байер» выглядит сейчас гораздо стабильнее своего соперника и с большой вероятностью должен побеждать даже несмотря на усталость после поединка Лиги Европы. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.