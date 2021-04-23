«Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии (24.04.2021)

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вчера, 05:59

В 31-м туре Бундеслиги «Боруссия» Д сыграет на выезде с «Вольфсбургом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Боруссию» фаворитом поединка и предлагает коэффициент 2.26 на победу гостей. Победа «Вольфсбурга» оценивается в 3.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.8.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.66, в то время как низовой исход матча (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.57.

Форма команд

«Вольфсбург» проводит отличный сезон и идет на третьем месте в Бундеслиге. Команда смогла хорошо отреагировать на два поражения подряд и в прошлом матче одержала победу над «Штутгартом» (3:1). Матч с «Боруссией» Д станет определяющим для обоих коллективов, ведь до конца чемпионата осталось всего четыре тура. До победы в последнем туре «волки» уступили на выезде «Айнтрахту» (3:4) и проиграли на своем поле «Баварии» (2:3).

«Боруссия» не оставляет попыток догнать своих соперников и войти в топ-4 Бундеслиги по итогам сезона. Команда находится в хорошей форме и выиграла несколько матчей подряд. В данной встрече «шмелей» устроит только победа. В прошлом туре «Боруссия» обыграла дома «Унион» (2:0), а туром ранее разгромила «Вердер» (4:1).

Информация для ставок

«Вольфсбург» проиграл последние пять домашних матчей с «Боруссией»

«Боруссия» Д выиграла 4 матча из последних 10 во всех турнирах, а «Вольфсбург» одержал 6 побед из 10 матчей в чемпионате

В восьми последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Боруссия» не проигрывает «Вольфсбургу» 11 матчей подряд

Прогноз

«Вольфсбург» имеет очень плохую статистику против «Боруссии». К тому же гостей устроит только победа, поэтому они приложат все усилия и, вероятнее всего, смогут добиться успеха. Сделать ставку на победу «Боруссии» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.26.