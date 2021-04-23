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«Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии (24.04.2021)

вчера, 05:59

В 31-м туре Бундеслиги «Боруссия» Д сыграет на выезде с «Вольфсбургом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.244.082.14
Лига Ставок 3.20 3.95 2.10
Фонбет Live! 100.00 21.00 1.02
Мелбет 3.92 4.10 1.88
BetBoom 3.29 3.98 2.05

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Боруссию» фаворитом поединка и предлагает коэффициент 2.26 на победу гостей. Победа «Вольфсбурга» оценивается в 3.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.8.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.66, в то время как низовой исход матча (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.57.

Форма команд

«Вольфсбург» проводит отличный сезон и идет на третьем месте в Бундеслиге. Команда смогла хорошо отреагировать на два поражения подряд и в прошлом матче одержала победу над «Штутгартом» (3:1). Матч с «Боруссией» Д станет определяющим для обоих коллективов, ведь до конца чемпионата осталось всего четыре тура. До победы в последнем туре «волки» уступили на выезде «Айнтрахту» (3:4) и проиграли на своем поле «Баварии» (2:3).

«Боруссия» не оставляет попыток догнать своих соперников и войти в топ-4 Бундеслиги по итогам сезона. Команда находится в хорошей форме и выиграла несколько матчей подряд. В данной встрече «шмелей» устроит только победа. В прошлом туре «Боруссия» обыграла дома «Унион» (2:0), а туром ранее разгромила «Вердер» (4:1).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» проиграл последние пять домашних матчей с «Боруссией»
  • «Боруссия» Д выиграла 4 матча из последних 10 во всех турнирах, а «Вольфсбург» одержал 6 побед из 10 матчей в чемпионате
  • В восьми последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • «Боруссия» не проигрывает «Вольфсбургу» 11 матчей подряд

Прогноз

«Вольфсбург» имеет очень плохую статистику против «Боруссии». К тому же гостей устроит только победа, поэтому они приложат все усилия и, вероятнее всего, смогут добиться успеха. Сделать ставку на победу «Боруссии» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.26.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55 2.02 1.88
Лига Ставок 2.70 1.48 2.14 1.72
Мелбет 2.85 1.45
1XBET 3.90 1.22 2.41 1.54 1.93 1.87
BetBoom 4.80 1.20 2.68 1.49 2.12 1.75
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:35
Дортмунд не проиграет
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