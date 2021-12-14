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«Вольфсбург» — «Кёльн». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (14.12.2021)

сегодня, 11:09

В 16-м туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» ждет в гости «Кёльн». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.603.60
Фонбет 2.10 3.60 3.40
Мелбет 2.20 3.68 3.44
1XBET 2.19 3.74 3.40
BetBoom 2.16 3.53 3.48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.04. Победа «Кёльна» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Вольфсбург» попал в кризисную ситуацию и не может победить уже несколько матчей. Команда вылетела из группы Лиги чемпионов, проиграв в заключительном туре. Теперь клуб может сконцентрироваться на чемпионате, где у коллектива только одна победа в пяти последних поединках. «Вольфсбург» идет на 10-м месте с 20 очками. В прошлых двух матчах чемпионата Германии команда проиграла «Штутгарту» (0:2) и «Майнцу» (0:3).

«Кёльн» только в прошлом матче прервал свою серию без поражений в Бундеслиге и идет на 11-м месте, набрав 19 очков. Коллектив уверенно держится в середине турнирной таблицы, однако за более высокие места побороться будет проблематично. В последнем туре чемпионата Германии «Кёльн» уступил на своем поле «Аугсбургу» (0:2), а ранее разошелся миром с «Арминией» (1:1).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах
  • «Кёльн» выиграл один матч в основное время из десяти последних поединков на выезде
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Вольфсбург» выиграл у «Кёльна» три последних матча на своем стадионе

Прогноз

«Вольфсбург» находится не в лучшей форме, в предстоящем матче клуб не будет часто атаковать. Предполагаем, что болельщики не увидят много мячей в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.41 2.05 1.87 1.61 2.46
Мелбет 2.09 1.86
1XBET 2.10 1.85
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:18
Хозяева не проиграют
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