«Вольфсбург» — «Кёльн». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (14.12.2021)

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сегодня, 11:09

В 16-м туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» ждет в гости «Кёльн». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.04. Победа «Кёльна» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Вольфсбург» попал в кризисную ситуацию и не может победить уже несколько матчей. Команда вылетела из группы Лиги чемпионов, проиграв в заключительном туре. Теперь клуб может сконцентрироваться на чемпионате, где у коллектива только одна победа в пяти последних поединках. «Вольфсбург» идет на 10-м месте с 20 очками. В прошлых двух матчах чемпионата Германии команда проиграла «Штутгарту» (0:2) и «Майнцу» (0:3).

«Кёльн» только в прошлом матче прервал свою серию без поражений в Бундеслиге и идет на 11-м месте, набрав 19 очков. Коллектив уверенно держится в середине турнирной таблицы, однако за более высокие места побороться будет проблематично. В последнем туре чемпионата Германии «Кёльн» уступил на своем поле «Аугсбургу» (0:2), а ранее разошелся миром с «Арминией» (1:1).

Информация для ставок

«Вольфсбург» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

«Кёльн» выиграл один матч в основное время из десяти последних поединков на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вольфсбург» выиграл у «Кёльна» три последних матча на своем стадионе

Прогноз

«Вольфсбург» находится не в лучшей форме, в предстоящем матче клуб не будет часто атаковать. Предполагаем, что болельщики не увидят много мячей в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08.