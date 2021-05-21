«Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз на матч чемпионата Германии (22.05.2021)

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сегодня, 04:19

В матче 34-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет дома с «Майнцем». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Вольфсбург» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход котируется в 4.3. Победа «Майнца» представлена коэффициентом 5.00.

Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.07. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.55.

Форма команд

«Вольфсбург» уже гарантировал себе место в топ-4, но перед последним туром команда имеет одинаковое количество очков с «Боруссией» Д и может заочно побороться с ней за бронзовые медали чемпионата. В прошлом матче «Вольфсбург» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), а немного ранее переиграл на своем поле «Унион» (3:0).

«Майнц» находился в критической ситуации в середине сезона, но смог выровнять положение и в концовке обеспечил себе место в Бундеслиге на следующий сезон. В выездном матче с «Вольфсбургом» команде будет очень тяжело, ведь хозяева буду играть исключительно на победу. В прошлом матче «Майнц» проиграл «Боруссии» Д (1:3), а туром ранее сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1).

Информация для ставок

«Майнц» не проигрывал на выезде семь матчей Бундеслиги подряд

«Вольфсбург» проиграл «Майнцу» в четырех последних встречах

В 5 последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют — нет»

Восемь из десяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, команды не забивают друг другу много мячей. Предполагаем, что и в этот раз игроки не порадуют болельщиков большим количеством голов. Сделать ставку на ТМ 3 можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Мелбет.