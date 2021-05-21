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«Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз на матч чемпионата Германии (22.05.2021)

сегодня, 04:19

В матче 34-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет дома с «Майнцем». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.324.89
Лига Ставок 1.66 4.50 4.60
Мелбет 1.70 4.68 4.68
BetBoom 1.67 4.41 4.81

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Вольфсбург» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход котируется в 4.3. Победа «Майнца» представлена коэффициентом 5.00.

Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.07. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.55.

Форма команд

«Вольфсбург» уже гарантировал себе место в топ-4, но перед последним туром команда имеет одинаковое количество очков с «Боруссией» Д и может заочно побороться с ней за бронзовые медали чемпионата. В прошлом матче «Вольфсбург» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), а немного ранее переиграл на своем поле «Унион» (3:0).

«Майнц» находился в критической ситуации в середине сезона, но смог выровнять положение и в концовке обеспечил себе место в Бундеслиге на следующий сезон. В выездном матче с «Вольфсбургом» команде будет очень тяжело, ведь хозяева буду играть исключительно на победу. В прошлом матче «Майнц» проиграл «Боруссии» Д (1:3), а туром ранее сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Майнц» не проигрывал на выезде семь матчей Бундеслиги подряд
  • «Вольфсбург» проиграл «Майнцу» в четырех последних встречах
  • В 5 последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • Восемь из десяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, команды не забивают друг другу много мячей. Предполагаем, что и в этот раз игроки не порадуют болельщиков большим количеством голов. Сделать ставку на ТМ 3 можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.66
Лига Ставок 2.85 1.41 2.30 1.60
Мелбет 2.82 1.41
BetBoom 5.66 1.16 2.96 1.42 2.34 1.64
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