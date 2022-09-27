«Вольфсбург» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (01.10.2022)

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вчера, 12:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Штутгарта» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Вольфсбург» одержал всего одну победу в этом сезоне в рамках Бундеслиги и вполне закономерно пребывает в зоне вылета. Команда расположилась на 17 месте с пятью набранными очками и опережает последнюю команду турнирной таблицы на четыре пункта. В матче с прямым конкурентом у коллектива будет шанс набрать баллы и покинуть зону вылета. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражением от «Униона» в чемпионате (0:2) и ничьей в товарищеской встрече с «Ганзой» (0:0).

«Штутгарт» даже недавно отбирал очки у «Баварии», однако все еще остается без побед в этом сезоне. Коллектив также имеет пять пунктов в турнирной таблице Бундеслиги и вынужден бороться за выживание, хотя цели ранее были куда выше. В прошлом товарищеском матче «Штутгарт» одолел «Грассхопер» (2:1), а в чемпионате уступил на своем поле «Айнтрахту» Ф (1:3).

Информация для ставок

Последние три матча «Штутгарта» на выезде завершились ничейными результатами

«Вольфсбург» выиграл три из пяти последних матчей со «Штутгартом»

Четыре последние встречи между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

·Обе команды выиграли только по три матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Вольфсбург» не может разобраться в своих проблемах и вряд ли сможет доминировать на протяжении всего матча. Предполагаем, что логичным результатом здесь была бы ничья, поставить на которую можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.