«Вольфсбург» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (01.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Штутгарта» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.
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01 октября 2022, 16:30
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.
Форма команд
«Вольфсбург» одержал всего одну победу в этом сезоне в рамках Бундеслиги и вполне закономерно пребывает в зоне вылета. Команда расположилась на 17 месте с пятью набранными очками и опережает последнюю команду турнирной таблицы на четыре пункта. В матче с прямым конкурентом у коллектива будет шанс набрать баллы и покинуть зону вылета. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражением от «Униона» в чемпионате (0:2) и ничьей в товарищеской встрече с «Ганзой» (0:0).
«Штутгарт» даже недавно отбирал очки у «Баварии», однако все еще остается без побед в этом сезоне. Коллектив также имеет пять пунктов в турнирной таблице Бундеслиги и вынужден бороться за выживание, хотя цели ранее были куда выше. В прошлом товарищеском матче «Штутгарт» одолел «Грассхопер» (2:1), а в чемпионате уступил на своем поле «Айнтрахту» Ф (1:3).
Информация для ставок
- Последние три матча «Штутгарта» на выезде завершились ничейными результатами
- «Вольфсбург» выиграл три из пяти последних матчей со «Штутгартом»
- Четыре последние встречи между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- ·Обе команды выиграли только по три матча из десяти последних во всех турнирах
Прогноз
«Вольфсбург» не может разобраться в своих проблемах и вряд ли сможет доминировать на протяжении всего матча. Предполагаем, что логичным результатом здесь была бы ничья, поставить на которую можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.