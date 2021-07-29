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«Ворскла» — «КуПС». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

вчера, 03:31

В ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций «Ворскла» дома примет «КуПС». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Ворскла
КуПС
2 : 3
завершен в доп. время
вчера, 19:00
2 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.90 3.40 4.20
1XBET 1.67 3.54 4.62
BetBoom 1.98 3.32 4.07

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Воркслу» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.38. Победа «КуПСа» представлена коэффициентом 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на ТБ 2.5 и 1.75 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.85.

Форма команд

«Ворксла» съездила в Финляндию на первую игру квалификации и вполне могла увезти победу, но пропустила гол на последней добавленной минуте. В итоге на табло была зафиксирована ничья (2:2). После еврокубковой встречи полтавский клуб дома принимал «Днепр-1» в 1-м туре чемпионата Украины. Матч закончился с таким же счетом (2:2).

«КуПС» в матче с «Ворсклой» бился до последней секунды, и это принесло свои плоды, команда спасла ничью в самой концовке встречи. После этого команда одержала домашнюю победу над «Ильвесом» (1:0) в чемпионате Финляндии.

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних поединков «Ворсклы» завершились ничейным исходом
  • Беспроигрышная серия «КуПСа» составляет четыре матча
  • В пяти из шести последних матчей «Ворсклы» проходила ставка «обе забьют»
  • Пять из семи последних матчей «КуПСа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Хозяева поля немного превосходят соперника в классе. Поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Ворсклы» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.05.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча второй лиги Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.56 2.39
1XBET 1.50 2.56
BetBoom 1.98 1.84 1.56 2.46 1.26 3.86
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sv_1969
sv_1969
вчера в 05:06
Хозяева не проиграют
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