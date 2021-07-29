«Ворскла» — «КуПС». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

В ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций «Ворскла» дома примет «КуПС». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Воркслу» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.38. Победа «КуПСа» представлена коэффициентом 3.4.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на ТБ 2.5 и 1.75 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.85.
Форма команд
«Ворксла» съездила в Финляндию на первую игру квалификации и вполне могла увезти победу, но пропустила гол на последней добавленной минуте. В итоге на табло была зафиксирована ничья (2:2). После еврокубковой встречи полтавский клуб дома принимал «Днепр-1» в 1-м туре чемпионата Украины. Матч закончился с таким же счетом (2:2).
«КуПС» в матче с «Ворсклой» бился до последней секунды, и это принесло свои плоды, команда спасла ничью в самой концовке встречи. После этого команда одержала домашнюю победу над «Ильвесом» (1:0) в чемпионате Финляндии.
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних поединков «Ворсклы» завершились ничейным исходом
- Беспроигрышная серия «КуПСа» составляет четыре матча
- В пяти из шести последних матчей «Ворсклы» проходила ставка «обе забьют»
- Пять из семи последних матчей «КуПСа» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Хозяева поля немного превосходят соперника в классе. Поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Ворсклы» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.05.
Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча второй лиги Франции.