«Ворскла» — «КуПС». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

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вчера, 03:31

В ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций «Ворскла» дома примет «КуПС». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Воркслу» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.38. Победа «КуПСа» представлена коэффициентом 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на ТБ 2.5 и 1.75 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.85.

Форма команд

«Ворксла» съездила в Финляндию на первую игру квалификации и вполне могла увезти победу, но пропустила гол на последней добавленной минуте. В итоге на табло была зафиксирована ничья (2:2). После еврокубковой встречи полтавский клуб дома принимал «Днепр-1» в 1-м туре чемпионата Украины. Матч закончился с таким же счетом (2:2).

«КуПС» в матче с «Ворсклой» бился до последней секунды, и это принесло свои плоды, команда спасла ничью в самой концовке встречи. После этого команда одержала домашнюю победу над «Ильвесом» (1:0) в чемпионате Финляндии.

Информация для ставок

Четыре из пяти последних поединков «Ворсклы» завершились ничейным исходом

Беспроигрышная серия «КуПСа» составляет четыре матча

В пяти из шести последних матчей «Ворсклы» проходила ставка «обе забьют»

Пять из семи последних матчей «КуПСа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Хозяева поля немного превосходят соперника в классе. Поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Ворсклы» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.05.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча второй лиги Франции.