«Ворскла» — «Металлист 1925». Прогноз на матч УПЛ (20.08.2021)

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вчера, 19:19

В пятом туре чемпионата Украины харьковский «Металлист 1925» на выезде проведет поединок с полтавской «Ворсклой». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют полтавский клуб. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.65 на его победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.8, а взять победу гостей можно по коэффициенту 5.1.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.95.

Форма команд

«Ворскла» смогла прийти в себя после вылета из Лиги конференций. Команда продемонстрировала неплохой уровень футбола в играх национального чемпионата и в четырех турах набрала восемь очков, закрепившись на четвертом месте в турнирной таблице.

«Металлист 1925» очень достойно выглядит на старте чемпионата. Коллектив смог одержать две победы и теперь спокойно чувствует себя в середине таблицы.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ворсклы» насчитывает девять поединков (без учета дополнительного времени)

«Металлист 1925» дважды проиграл и дважды выиграл в крайних четырех матчах

В шести последних встречах с участием «Ворсклы» было забито минимум два гола

Харьковский клуб пропускает в свои ворота в пяти играх подряд

Прогноз

В этом матче встретятся недавний участник квалификации еврокубков и дебютант элитного дивизиона. Не факт, что фаворит встречи будет иметь тотальное преимущество и сможет без проблем обыграть более молодой коллектив. Скорее всего, мы увидим борьбу на каждом участке поля, ведь обе команды не желают завершать матч без набранных очков. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Германии.