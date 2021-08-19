«Ворскла» — «Металлист 1925». Прогноз на матч УПЛ (20.08.2021)

В пятом туре чемпионата Украины харьковский «Металлист 1925» на выезде проведет поединок с полтавской «Ворсклой». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 19:30
Ставки букмекеров
Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют полтавский клуб. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.65 на его победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.8, а взять победу гостей можно по коэффициенту 5.1.
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.95.
Форма команд
«Ворскла» смогла прийти в себя после вылета из Лиги конференций. Команда продемонстрировала неплохой уровень футбола в играх национального чемпионата и в четырех турах набрала восемь очков, закрепившись на четвертом месте в турнирной таблице.
«Металлист 1925» очень достойно выглядит на старте чемпионата. Коллектив смог одержать две победы и теперь спокойно чувствует себя в середине таблицы.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Ворсклы» насчитывает девять поединков (без учета дополнительного времени)
- «Металлист 1925» дважды проиграл и дважды выиграл в крайних четырех матчах
- В шести последних встречах с участием «Ворсклы» было забито минимум два гола
- Харьковский клуб пропускает в свои ворота в пяти играх подряд
Прогноз
В этом матче встретятся недавний участник квалификации еврокубков и дебютант элитного дивизиона. Не факт, что фаворит встречи будет иметь тотальное преимущество и сможет без проблем обыграть более молодой коллектив. Скорее всего, мы увидим борьбу на каждом участке поля, ведь обе команды не желают завершать матч без набранных очков. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Германии.