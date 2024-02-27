«Вулверхэмптон» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (28.02.2024)

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вчера, 18:44

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры не определились с фаворитом, а потому на победу каждой из команд можно поставить по коэффициенту 2.65. Выбрать ничейный результат можно за 3.6, а поверить в то, что каждая из команд сможет забить, будет оцениваться по коэффициенту 1.57.

Букмекеры больше верят, что матч станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

Нынешний сезон для «Вулверхэмптона» ничем особенным не отличается, ведь коллектив идет в середине турнирной таблицы, а именно на девятом месте и побороться за зону еврокубков будет сложно. Кубок ФА является для «волков» хорошей возможностью зацепиться за трофей, но для этого нужна победа над непредсказуемым «Брайтоном». Два последних матча «Вулверхэмптона» завершились минимальной победой над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и успехом с «Тоттенхэмом» (2:1).

«Брайтон» чередует победы и поражения и предсказать его каждый следующий матч становится все сложнее. Клуб на данный момент занимает седьмое место с 39 баллами, но отстает на пять пунктов от «Манчестер Юнайтед». В кубке ФА все расклады АПЛ неважны, поэтому гости постараются удивить гостей своей подготовкой и пройти дальше. В прошлом туре «Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а ранее разгромил на выезде «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл только два поединка из десяти последних

«Брайтон» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде

«Волки» проиграли четыре из пяти последних матчей с «Брайтоном»

Четыре из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В последних личных встречах этих коллективов часто можно увидеть большое количество забитых мячей. Предлагаем и в этот раз поставить на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.