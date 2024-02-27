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«Вулверхэмптон» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (28.02.2024)

вчера, 18:44
Брайтон

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры не определились с фаворитом, а потому на победу каждой из команд можно поставить по коэффициенту 2.65. Выбрать ничейный результат можно за 3.6, а поверить в то, что каждая из команд сможет забить, будет оцениваться по коэффициенту 1.57.

Букмекеры больше верят, что матч станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

Нынешний сезон для «Вулверхэмптона» ничем особенным не отличается, ведь коллектив идет в середине турнирной таблицы, а именно на девятом месте и побороться за зону еврокубков будет сложно. Кубок ФА является для «волков» хорошей возможностью зацепиться за трофей, но для этого нужна победа над непредсказуемым «Брайтоном». Два последних матча «Вулверхэмптона» завершились минимальной победой над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и успехом с «Тоттенхэмом» (2:1).

«Брайтон» чередует победы и поражения и предсказать его каждый следующий матч становится все сложнее. Клуб на данный момент занимает седьмое место с 39 баллами, но отстает на пять пунктов от «Манчестер Юнайтед». В кубке ФА все расклады АПЛ неважны, поэтому гости постараются удивить гостей своей подготовкой и пройти дальше. В прошлом туре «Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а ранее разгромил на выезде «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» проиграл только два поединка из десяти последних
  • «Брайтон» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде
  • «Волки» проиграли четыре из пяти последних матчей с «Брайтоном»
  • Четыре из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В последних личных встречах этих коллективов часто можно увидеть большое количество забитых мячей. Предлагаем и в этот раз поставить на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

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Все комментарии
4k64ahbkv6f9
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вчера в 23:44
Можно предположить, что матч будет результативным и, скорее всего, завершится ничьей.
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вчера в 23:42
Хотя “Вулверхэмптон” и не является фаворитом, они тоже могут показать хорошую игру и добиться положительного результата.
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u48dmgkp4j4t
вчера в 23:40
Несмотря на то, что букмекеры не определили фаворита, я верю в “Брайтон”, так как они имеют больше шансов на успех.
69a75uthammu
69a75uthammu
вчера в 23:39
“Брайтон” выглядит более уверенно в последнее время, возможно они смогут победить в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 19:26
Вулверхэмптон Уондерерс и Брайтон энд Хоув Альбион до этого момента уже дважды пересекались друг с дружкой под сенью идущего сезона, оба раза в рамках АПЛ. И если на своем "берегу" "чайки" еще как то лояльно отнеслись к образу "волков" (ничья 0:0). То вот в логове Вулвс игроки Брайтона проявили себя совсем беспощадно по отношению к Уондерерс, фактически разгромив их тогда с хоккейным счетом 4:1. Да и вообще, "чайки" в последнее время очень не жалуют Вулверхэмптон, победив его в 4-х свиданиях из 5-ти крайних (3 раза в гостях в данном числе). В связи с чем жду и здесь положительное выступление от БХА, вместе со ставкой на Х2, за нормальный коэффициент.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:01
Ну , что ж между собой команды много забивают , предположим -ТБ(2,5).
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