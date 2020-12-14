«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ (15.12.2020)

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вчера, 09:42

15 декабря состоится поединок 13-го тура АПЛ . «Вулверхэмптон» принимает «Челси». Быть ли интриге в этом противостоянии?

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет уже представлены коэффициенты на эту игру. Победу «Челси» можно сыграть за 1,70, ничья представлена на отметке 4,00, а победа «Вулверхэмптона» котируется на отметке 5,35.

Стандартный тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,98, а меньше отмечен котировкой 1,92.

Форма команд

«Вулверхэмптон» проиграл два последних матча – «Ливерпулю» (0:4) и «Астон Вилле» (0:1). Из-за этого команда опустилась на 13-ю позицию АПЛ . Теперь необходимо пытаться наверстывать упущенное. Очень важно начать демонстрировать положительные результаты в матчах на домашней арене.

В прошлом туре прервалась серия из четырнадцати матчей без поражений для «аристократов». Команда уступила «Эвертону» (0:1). Это поражение откинуло подопечных Фрэнка Лэмпарда на пятую позицию. «Челси» теперь нужно реабилитироваться уже в ближайших турах, так как группа лидеров оторвалась уже на три очка.

Информация для ставок

• «Вулверхэмптон» забивает минимум по голу в семи из 10 последних домашних матчей

• «Челси» забивает хотя бы гол в восьми из 10 последних выездных встреч

• Ставка на ОБЗ сыграла в четырех из семи последних междусобойчиков этих команд

Прогноз

Обе команды недовольны последними своими играми. Мы считаем, что свое очное противостояние они начнут с обоюдоострых атак. По нашему мнению, мы станем свидетелями голевой феерии в исполнении обоих клубов.

Предлагаем сделать ставку на то, что обе команды забьют. Сыграть такой исход в букмекерской конторе Фонбет можно с коэффициентом 1,82.