ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ (15.12.2020)

вчера, 09:42

15 декабря состоится поединок 13-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» принимает «Челси». Быть ли интриге в этом противостоянии?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.223.801.76
BetCity 5.00 3.90 1.73
Fonbet 4.80 3.80 1.75
Мелбет 5.30 3.96 1.74

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет уже представлены коэффициенты на эту игру. Победу «Челси» можно сыграть за 1,70, ничья представлена на отметке 4,00, а победа «Вулверхэмптона» котируется на отметке 5,35.

Стандартный тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,98, а меньше отмечен котировкой 1,92.

Форма команд

«Вулверхэмптон» проиграл два последних матча – «Ливерпулю» (0:4) и «Астон Вилле» (0:1). Из-за этого команда опустилась на 13-ю позицию АПЛ. Теперь необходимо пытаться наверстывать упущенное. Очень важно начать демонстрировать положительные результаты в матчах на домашней арене.

В прошлом туре прервалась серия из четырнадцати матчей без поражений для «аристократов». Команда уступила «Эвертону» (0:1). Это поражение откинуло подопечных Фрэнка Лэмпарда на пятую позицию. «Челси» теперь нужно реабилитироваться уже в ближайших турах, так как группа лидеров оторвалась уже на три очка.

Информация для ставок

• «Вулверхэмптон» забивает минимум по голу в семи из 10 последних домашних матчей
• «Челси» забивает хотя бы гол в восьми из 10 последних выездных встреч
• Ставка на ОБЗ сыграла в четырех из семи последних междусобойчиков этих команд

Прогноз

Обе команды недовольны последними своими играми. Мы считаем, что свое очное противостояние они начнут с обоюдоострых атак. По нашему мнению, мы станем свидетелями голевой феерии в исполнении обоих клубов.

Предлагаем сделать ставку на то, что обе команды забьют. Сыграть такой исход в букмекерской конторе Фонбет можно с коэффициентом 1,82.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.223.801.76
BetCity 5.00 3.90 1.73
Fonbet 4.80 3.80 1.75
Мелбет 5.30 3.96 1.74
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:25
Аутсайдер матча футбольный клуб «Вулверхэмптон»
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:18
Волки дадут бой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100