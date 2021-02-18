«Вулверхэмптон» —  «Лидс»: прогноз на матч Премьер-Лиги (19.02.2021)

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18 февраля 2021, 10:30

19 февраля 2021 года «Вулверхэмптон» сыграет против «Лидса» в рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу «Вулверхэмптона» за 2.60. Ничейный исход оценивают в 3.20, а победу «Лидса» в 2.87. Несмотря на то, что гости являются безумной командой, их сложно назвать фаворитами.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне является лишь пародией на себя самого. «Волки» набрали всего 30 баллов и занимают 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ . Также команда, которая практически полностью состоит из португальцев, забила 25 мячей и пропустила 32 гола. Это совсем не тот «Вулверхэмптон», который привыкли видеть болельщики в последние годы. Скорее всего, главный тренер клуба покинет команду по итогу нынешнего сезона.

«Лидс» тренирует тренер, который получил прозвище «Псих». Ожидать от этой команды любой другой игры, кроме как безумной, не стоит. В нынешнем сезоне «Лидс» является единственным клубом, который забил 40 мячей и пропустил столько же голов. Практически каждый матч с участием «Лидса» — это феерия голов. В нынешнем сезоне клуб находится на 11-й строчке в таблице и имеет в активе 32 пункта.

Информация для ставок

● «Лидс» выиграл в трех из последних пяти матчей

● «Вулверхэмптон» не проигрывает три матча кряду

● «Лидс» забил в гостях в нынешнем сезоне 24 гола в 12 матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют с коэффициентом 1.70, а также на тотал забитых мячей больше 2.5 за 1.95.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Загреб.