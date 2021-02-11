«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Кубка Англии (11.02.2021)

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сегодня, 02:29

«Вулверхэмптон» в рамках 5-го раунда Кубка Англии примет у себя «Саутгемптон». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение победе «Вулверхэмптона» с коэффициентом 2.45. Коэффициент на ничейный исход составляет 3.30. На победу «Саутгемптона» можно поставить за 2.95.

Форма команд

В нынешнем сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» не показывает тот футбол, который привыкли видеть болельщики «волков». Команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 27 пунктов. Свой последний матч «Вулвз» сыграли вничью с «Лестером» (0:0). Команда также сдала в атаке, у «Вулверхэмптона» всего 23 гола в чемпионате.

«Саутгемптон» так же, как и «волки», не лучшим образом выглядит в нынешнем сезоне, но находится на две строчки выше своего оппонента. У клуба 12-е место и 29 баллов в активе. Свои последние матчи «Саутгемптон» проводит очень плохо. Последний поединок с участием «святых» закончился поражением со счетом 2:3 от «Ньюкасла». В Кубке Англии «Саутгемптон» будут настроены оказать серьёзное сопротивление своему сопернику, чтобы продолжить борьбу за трофей.

Информация для ставок

В Кубке Англии команды встречались 4 раза: 2 победы у «Вулвз», 2 — у «Саутгемптона»

Оба клуба забивали друг другу в четырех матчах из пяти последних

В этом сезоне «Саутгемптон» пока пропустил больше мячей (37), чем «Вулверхэмптон» (31)

Прогноз

Это будет поединок, в котором наверняка много забьют много голов. Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал больше 2,5 по коэффициенту 2.15. Оба клуба очень любят любят забивать друг другу, что заметно по статистике.