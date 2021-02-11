ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Кубка Англии (11.02.2021)

сегодня, 02:29

«Вулверхэмптон» в рамках 5-го раунда Кубка Англии примет у себя «Саутгемптон». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.403.323.17
Fonbet 2.45 3.30 2.95
Мелбет 2.43 3.40 3.16
Pin-up 2.38 3.25 3.20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение победе «Вулверхэмптона» с коэффициентом 2.45. Коэффициент на ничейный исход составляет 3.30. На победу «Саутгемптона» можно поставить за 2.95.

Форма команд

В нынешнем сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» не показывает тот футбол, который привыкли видеть болельщики «волков». Команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 27 пунктов. Свой последний матч «Вулвз» сыграли вничью с «Лестером» (0:0). Команда также сдала в атаке, у «Вулверхэмптона» всего 23 гола в чемпионате.

«Саутгемптон» так же, как и «волки», не лучшим образом выглядит в нынешнем сезоне, но находится на две строчки выше своего оппонента. У клуба 12-е место и 29 баллов в активе. Свои последние матчи «Саутгемптон» проводит очень плохо. Последний поединок с участием «святых» закончился поражением со счетом 2:3 от «Ньюкасла». В Кубке Англии «Саутгемптон» будут настроены оказать серьёзное сопротивление своему сопернику, чтобы продолжить борьбу за трофей.

Информация для ставок

  • В Кубке Англии команды встречались 4 раза: 2 победы у «Вулвз», 2 — у «Саутгемптона»
  • Оба клуба забивали друг другу в четырех матчах из пяти последних
  • В этом сезоне «Саутгемптон» пока пропустил больше мячей (37), чем «Вулверхэмптон» (31)

Прогноз

Это будет поединок, в котором наверняка много забьют много голов. Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал больше 2,5 по коэффициенту 2.15. Оба клуба очень любят любят забивать друг другу, что заметно по статистике.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.403.323.17
Fonbet 2.45 3.30 2.95
Мелбет 2.43 3.40 3.16
Pin-up 2.38 3.25 3.20
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100