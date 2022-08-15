«Янг Бойз» — «Андерлехт» прогноз на матч Лиги Конференций (18.08.2022)

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сегодня, 14:15

Ставки букмекеров

«Янг Бойз» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.07. В то время на победу клуба из Бельгии коэффициент составляет 3.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.

Букмекеры немного больше верят, что матч станет результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.77. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Янг Бойз» блестяще прошел предыдущие раунды квалификации, выиграв все четыре поединка, при этом не пропустив ни одного мяча. В финальном противостоянии коллектив ожидает более серьезный соперник, в случае победы над которым, коллектив пробьется в групповой турнир. В последнем матче «Янг Бойз» уверенно обыграл в чемпионате «Серветт» (3:0), а ранее в Лиге Конференций с тем же счетом выиграл у КуПС (3:0).

«Андерлехт» также не испытывал проблем в предыдущем раунде турнира, но сейчас необходимо очень тщательно подготовиться к сопернику, который в прошлом сезоне обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов. В чемпионате Бельгии команда занимает третье место в таблице с девятью набранными очками. Последние два матча завершились победами «Андерлехта» над «Сент-Трюйденом» в чемпионате и «Пайде» в Лиге Конференций с одинаковым счетом (3:0).

Информация для ставок

«Янг Бойз» не проигрывает уже 19 матчей подряд во всех турнирах

«Андерлехт» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Клуб из Швейцарии забивал на своем поле в девяти из десяти последних встреч

Прогноз

В Швейцарии на искусственном поле «Янг Бойз» будет иметь очевидное преимущество, и мы предполагаем, что хозяева смогу ее выиграть. Выбрать победителем «Янг Бойз» можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.