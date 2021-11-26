«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 00:59

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам главный матч 14-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» ждет в гости «Аталанту». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Аталанты» оценивается в 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.14. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Ювентус» не похож на себя. Подопечные Аллегри потеряли очень много очков в чемпионате и довольствуются только восьмой позицией с 21 очком. Несколько дней назад команда потерпела сокрушительное поражение от «Челси» в Лиге чемпионов (0:4) и теперь будет готовиться к очередному поединку внутреннего первенства не с лучшим настроением. Последние два матча «Ювентуса» в Серии А завершились победами над «Лацио» (2:0) и «Фиорентиной» (1:0).

«Аталанта» не смогла выиграть последний матч в Лиге чемпионов, чем еще более усложнила свое турнирное положение. В чемпионате Италии у коллектива все относительно стабилизировалось, чему подтверждением является четвертое место с 25 очками и серия без поражений в нескольких матчах. В прошлом туре чемпионата Италии «Аталанта» крупно обыграла «Специю» (5:2), а ранее минимально одолела «Кальяри» на выезде (2:1).

Информация для ставок

Десять последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах

«Аталанта» не выигрывала больше 25 матчей на поле «Ювентуса»

Шесть из семи последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива имеют хорошую атакующую линию, предполагаем, что забить как минимум по одному мячу для них не составит проблем. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.57.