«Ювентус» — «Дженоа»: прогноз на матч Кубка Италии (13.01.2021)

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12 января 2021, 11:41

«Ювентус» постепенно прибавляет и улучшает свои результаты. Увидим ли мы реализацию потенциала в исполнении хозяев в предстоящей игре?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет выставлены следующие котировки на эту игру. Сыграть победу «Ювентуса» можно за 1,28, ничья доступна за 5,85, а триумф команды гостей доступен за 10,25.

Тотал в этой встрече установлен на отметке 3,5 мяча. Больше идет за 2,51, а меньше за 1,59.

Форма команд

«Ювентус» дожал «Сассуоло» в прошлом туре (3:1). Отставание от «Милана», который является лидером Серии А, составляет семь очков, но есть еще одна игра в запасе. На протяжении трех последних туров команда переигрывает своих оппонентов.

«Дженоа» в прошлом туре сумела разобраться с «Болоньей» (2:0) и поднялась с зоны вылета на 17-ю позицию. Отрыв от зоны вылета составляет всего два зачетных пункта. У команды явные проблемы с атакой – 18 забитых мячей. Меньше только у «Кротоне» и «Пармы», которые идут еще ниже в турнирной таблице.

Статистика

• «Дженоа» не проигрывает на протяжении трех последних домашних игр

• «Ювентус» победил в шести из 10 последних домашних встреч

• «Ювентус» в двух последних поединках на домашней арене забил семь мячей

Прогноз

По нашему мнению, особых шансов на успех у команды хозяев нет. «Грифоны» практически во всех поединках отдают мяч своему сопернику и играют на контратаках. Мы считаем, что к такой игре «Ювентус» уже привык, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на минусовую фору -1,5 мяча с котировкой 1,86 в букмекерской конторе Бетсити.