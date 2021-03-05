«Ювентус» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (06.03.2021)

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05 марта 2021, 00:28

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 26-й тур чемпионата Италии. «Ювентус» ждет в гости «Лацио». Матч состоится 6 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.88. Победа «Лацио» оценивается в 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Ювентус» продолжает погоню за лидером Серии А «Интером», отставание от которого составляет семь очков. Подопечные Андреа Пирло вроде нашли свой ритм и начали побеждать. Команде предстоит сложный ответный поединок в Лиге чемпионов против «Порту», поэтому можно предположить, что состав подвергнется ротации. В прошлом туре «Ювентус» обыграл «Специю» (3:0), а немного ранее сыграл вничью с «Вероной» (1:1).

«Лацио» немного сдал позиции и скатился на седьмое место в турнирной таблице. Команда имеет проблемы с выездными матчами, а в Лиге чемпионов практически потеряла все шансы на выход, уступив «Баварии» (1:4). Однако еще не поздно все исправить и успешно завершить сезон в топ-4 таблицы. В прошлом туре «Лацио» на выезде проиграл «Болонье» (0:2), а ранее на своем поле обыграл «Сампдорию» (1:0).

Информация для ставок

«Лацио» проиграл последние три выездных матча из четырех

«Ювентус» не проигрывает на своем поле 10 матчей подряд

Пять последних встреч между командами закончились ставкой «обе забьют»

«Лацио» выиграл три выездных матча у «Ювентуса» из последних пяти

Прогноз

«Лацио» в последнее время плохо показывает себя в выездных матчах, а против чемпиона Италии это будет сделать еще сложнее. Рекомендуем не рисковать в этом поединке и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев. Коэффициент на триумф «Ювентуса» составляет 1.88.

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