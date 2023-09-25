«Ювентус» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (26.09.2023)

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вчера, 15:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.52. Победа «Лечче» оценивается по 7.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

«Ювентус» даже без дополнительной нагрузки еврокубков не всегда справляется со своей задачей и теряет очки в Серии А, отдаляясь от прямых конкурентов. Команда на данный момент занимает четвертое место с 10 баллами и уступает нынешнему сопернику один балл, у которого наоборот, старт сезона удался. Вероятно, это еще больше мотивирует «зебр» на победу в личной встрече. В прошлом туре «Ювентус» проиграл на выезде «Сассуоло» (2:4).

«Лечче» за год пребывания в Серии А уже полностью адаптировался к уровню игры и даже показывает неплохие результаты. Текущее третье место на старте сезона с 11 баллами является настоящим поводом для болельщиков гордиться своим клубом. Обыграть в Турине «Ювентус» задача непростая для любого соперника, но надежды на успешное окончание у футболистов определенно есть. В прошлой игре «Лечче» минимально одолел «Дженоа» (1:0), а ранее поделил очки с «Монцой» на выезде (1:1).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Лечче» не знает поражений уже шесть поединков подряд

«Ювентус» выиграл три последних встречи с «Лечче»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды идут в первой пятерке Серии А, но хозяева обладают большим опытом и играют на своем стадионе. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.