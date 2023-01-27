«Ювентус» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (29.01.2023)

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вчера, 12:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.52. Победа «Монцы» оценивается по 6.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

«Ювентус» уже два тура не может победить в чемпионате и штраф в 15 очков также неблагоприятно сказывается на команде. «Старая синьора» занимает 10 место с 23 пунктами и вынуждена заново добиваться высоких мест. Коллектив уже обыгрывал «Монцу» в рамках кубка Италии чуть больше недели назад (2:1) и постарается сделать это вновь. В прошлом туре Серии А «Ювентус» поделил очки с «Аталантой» (1:1).

«Монца» уже несколько туров не проигрывает в чемпионате Италии на радость болельщикам и даже стремится попасть в верхнюю часть таблицы. Тем не менее, пока что клуб идет только на 13 месте с 22 баллами и отстает на один пункт от ближайшего соперника. Любой результат кроме поражения будет для гостей удовлетворительным. В прошлом туре «Монца» сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1), а ранее уступила «Ювентусу» в кубке Италии (1:2).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Монца» забивала в семи матчах из десяти последних, проведенных на выезде

«Ювентус» выиграл две из трех встреч с «Монцой» (включая товарищескую)

Прогноз

«Монца» может создать проблемы своему сопернику, если ее недооценить. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.