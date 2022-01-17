«Ювентус» — «Сампдория». Прогноз на матч кубка Италии (18.01.2022)

1642417228

вчера, 14:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Сампдории» оценивается по 7.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.64. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Ювентус» вышел из кризиса и стал регулярно набирать очки в чемпионате. Коллектив уже занимает пятое место и набрал 41 очко, отставая от лидера на девять баллов. Матч 1/8 кубка страны «старая синьора» проводит на своем поле и постарается извлечь пользу из этого преимущества. Команда имеет серию без поражений из нескольких матчей в основное время и в этой встрече болельщики ждут уверенной победы. В двух последних матчах «Ювентус» обыграл «Удинезе» в чемпионате (2:0) и только в дополнительное время уступил «Интеру» в матче за Суперкубок Италии (1:2).

«Сампдория» давно не побеждает в чемпионате Италии и это портит атмосферу внутри коллектива. Такие невзрачные результаты позволяют клубу располагаться лишь на 15 месте с 20 очками. В одном матче кубка Италии без турнирной дистанции может случиться все, что угодно и поэтому футболисты верят, что смогут противостоять одному из самых титулованных клубов страны. В прошлом туре чемпионата «Сампдория» проиграла «Торино» (1:2), а немного ранее минимально уступила «Наполи» (0:1).

Информация для ставок

«Ювентус» забивает в 10 матчах подряд во всех турнирах

«Сампдория» не может выиграть уже пять матчей подряд в чемпионате

«Ювентус» выиграл пять последних матчей у «Сампдории»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ювентус» на данный момент обрел стабильность и выглядит предпочтительнее своего соперника. Предполагаем, что у подопечных Массимилиано Аллегри не будет проблем с выходом в четвертьфинал кубка Италии. Сделать ставку на уверенную победу «Ювентусу» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.