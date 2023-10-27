«Ювентус» — «Верона». Прогноз на матч чемпионата Италии (28.10.2023)

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вчера, 19:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа «Вероны» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Ювентус» не обременен еврокубками и старается зацепиться за лидерские позиции в Серии А. На данный момент «старая синьора» занимает третье место с 20 баллами и всего на два пункта отстает от лидера «Интера». В домашней встрече с соперником из нижней части турнирной таблицы от подопечных Аллегри ждут исключительно победы. В прошлом туре «Ювентус» смог обыграть на выезде «Милан» (1:0), а ранее оказался сильнее в дерби с «Торино» (2:0).

У «Вероны» дела идут не лучшим образом, ведь за последние пять туров команда набрала лишь один балл. Всего в активе клуба восемь очков и 16 место, что всего на два пункта больше, чем в зоне вылета. Любой результат кроме поражения станет неожиданным и благоприятным для гостей. Два последних поединка «Верона» проиграла «Наполи» (1:3) и «Фрозиноне» (1:2).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Верона» не может победить уже семь матчей подряд

«Ювентус» выиграл три последних встречи с «Вероной»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» гораздо сильнее «Вероны» и наверняка сможет победить своего соперника с большой разницей мячей. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.